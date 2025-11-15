Florence de Chalonge, Mirna Velcic-Canivez (dir.), Énonciations littéraires

Terme utilisé par diverses disciplines des sciences humaines, notamment par la philosophie, l’énonciation est étudiée d’une manière systématique par la pragmatique linguistique. Elle intéresse la tradition continentale – plus spécifiquement, française – de cette discipline. Plusieurs auteurs importants y ont consacré des travaux, à commencer par Bally, Benveniste, Culioli ou Ducrot. L’énonciation est en effet l’une des articulations centrales de la relation entre la langue, le monde et le sujet.

À l’origine de la fondation d’une linguistique du discours et d’une pragmatique ouverte à la fiction, mais aussi aux genres non fictionnels, elle a engagé des concepts tels que ceux d’énonciateur, d’ethos, de scène d’énonciation, de positionnement, de discours rapporté, de polyphonie, de modalité ou de point de vue. L’énonciation n’a cessé d’informer et d’interpeller les disciplines littéraires pour concerner la poétique, l’analyse de discours, la stylistique ou la linguistique textuelle.

L’objectif de ce livre est d’aborder des questions d’énonciation littéraire rapportées à des formes, des genres et des textes, dans une perspective à la fois interprétative et épistémologique.

Avec les contributions de Marion Carel, Florence de Chalonge, Stéphane Chaudier, Andrée Chauvin-Vileno, Sylvain Dournel, Sophie Hache, Joël July, Dominique Maingueneau, Évelyne Oppermann-Marsaux , Dinah Ribard et Mirna Velcic-Canivez.