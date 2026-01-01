Danielle Leeman (dir.), Pour une co-construction du sens. En hommage à Alain Rabatel

Les linguistes que réunit ce volume d’hommage mettent leur intelligence en commun pour tester les thèses rabateliennes sur de nouveaux corpus. Il y est d’abord question du point de vue (PDV) en matière d’énonciation et de ses liens avec la référenciation et l’interprétation de récits en prose, comme dans Homo narrans, puis de l’extension de la théorie du PDV à un domaine peu investigué par Alain Rabatel, la poésie, avant un ensemble de méta-analyses portant sur des questions plus générales liées à la place des récepteurs dans la construction des messages. On aborde alors les liens entre théorie du PDV et pragmatique cognitive ou sémiotique des images et la gestion de la plurisémie ou des ambiguïtés. Dans une seconde partie, le livre interroge les relations entre PDV et prise en charge ou responsabilité énonciatives ainsi qu’entre PDV, subjectivité et altérité ou entre PDV et argumentation. Tous ces concepts jouent un rôle dans la façon dont les récepteurs des messages verbaux et les spectateurs des images perçoivent les enjeux des PDV et participent à la co-construction du sens.

Table des matières…

Contributions de Jean-Michel Adam, Marc Arabyan, Pierluigi Basso Fossali, Gabriel Bergounioux, Elżbieta Biardzka, Marc Bonhomme, Éric Bordas, Collectif Programma (Zoé Camus, Alfredo M. Lescano, Álvaro Magalhães Pereira da Silva, Fortunato Morales Ávila, Maxime Vétier), Bernard Combettes et Annie Kuyumcuyan, Patrick Dendale et Danielle Coltier, Wander Emediato de Souza, Alice de Georges, Michel Favriaud, Pierre Fleury, Ligia Stela Florea, Lucile Gaudin-Bordes, Jean-François Jeandillou, Roselyne Koren, Hans Kronning, Grégoire Lacaze, Houda Landolsi, Véronique Magri, Dominique Maingueneau, Sophie Marnette et Laurence Rosier, Maria Aldina Marques et Isabel Duarte, Michèle Monte, François Nemo, Gilles Philippe, François Provenzano, Laura Santone, Louis de Saussure, Agnès Steuckardt, Hélène Vassiliadou, Stefano Vicari et Julien Longhi, Esme Winter-Froemel.

Ouvrage publié avec le concours du laboratoire ICAR de l’Université de Lyon 2.