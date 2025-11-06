Cahiers FoReLLIS - Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et dans les arts de l'Image et de la Scène

Dossier critique : Anne Serre, auteur, autrice... autre. Actes du colloque de Poitiers, avril 2024.

Dir. Anne Debrosse et Alix Tubman-Mary

Née en 1960, Anne Serre, autrice de dix-huit livres de fiction narrative, s’est affirmée progressivement dans les marges, puis plus au centre du paysage littéraire de notre temps. Traduite ou en cours de traduction dans une quinzaine de langues, prix Goncourt de la nouvelle en 2020 (Au coeur d’un été tout en or), elle a été finaliste en 2025 à la fois du Booker Prize International au Royaume-Uni (A leopard skin hat / Un chapeau léopard) et du prix Médicis en France (Vertu et Rosalinde). Longtemps qualifiée d’ « inclassable », elle impose aujourd'hui sa distance ironique, sa fantaisie, dans des œuvres qui portent une vision très personnelle de la littérature, consciente des enjeux contemporains. Non-conformisme et provocation, stylisation et art de la miniature caractérisent cette œuvre qui, arrivée à maturité, fait ici l'objet d'une première approche monographique portant sur l'ensemble des textes publiés en 2024. Les Actes des rencontres de l'Université de Poitiers comprennent également en annexe la conférence prononcée à cette occasion par l'autrice ("Une langue étrangère ? », texte et vidéo) et une captation de la table ronde réunissant traducteur, traductrices et lectrices de l'œuvre en traduction.

Le choix a été fait de mêler à des articles de type académique des écrits moins communs dans un colloque : pastiche, critique littéraire ou essai poétique d'une romancière sur l'écriture d'une consœur. Il nous a semblé que la variété des angles d'attaque et des modes de lecture permettrait d'aborder sans la figer une démarche qui cultive la ruse, la facétie et multiplie les lignes de fuite.

Sommaire :

Introduction

par Anne Debrosse et Alix Tubman-Mary

Le genre chez Anne Serre, un jeu de rôles ?

par Anne Debrosse

Voyage avec Anne Serre. Circuler dans l’œuvre : tunnels et correspondances

par Guillaume Narguet

Lecteurs modèles, lectrice réelle : la lecture à l'épreuve d'un texte piégé (dans diverses œuvres d’Anne Serre)

par Béatrice Bloch

« Il n’y a pas de carte routière pour rejoindre les paysages d’Adalbert Stifter » : le vagabondage dans les romans d’Anne Serre

par Feya Dervitsiotis

Anne Serre, une écriture insulaire

par Sofia Samatar

Anne Serre, une danse avec la mort

par Alix Tubman-Mary

Annexes :

Conférence : Une langue étrangère ? Jeudi 4 avril 2024 – Espace Mendès France, Poitiers

par Anne Serre

• Table ronde : Lire Anne Serre en traduction, avec Mark Hutchinson (traducteur en anglais), Sofia Samatar (lectrice et romancière américaine), Patricia Klobuciszky (traductrice en allemand), Feya Dervitsiotis (traductrice en grec)

Crédit photo : @Nyo Jinyong Lian