La voix de Léona
Un des plus beaux récits de la littérature française, Nadja, est écrit à partir d'une histoire vraie : celle de l’amour entre André Breton et Nadja. Longtemps, on a cru que Nadja était une actrice, Blanche Derval, sinon un être de fiction. Mais des découvertes et des ventes récentes de manuscrits, de lettres et de carnets de Breton ont permis de redécouvrir la femme derrière le récit. Une émission sur France Culture avait révélé son vrai nom, en interrogeant Olivier Wagner, conservateur chargé de collections au Service des Manuscrits modernes et contemporains de la BnF où est conservé le manuscrit original de Breton. Ella Balaert consacre aujourd'hui tout un livre à Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja (éd. des Femmes), en ressuscitant la figure oubliée de Léona Delcourt. Mêlant récit personnel et recherches biographiques en s’appuyant sur les lettres de Léona D., Ella Balaert redonne voix et corps à cette femme internée, trop longtemps réduite à un personnage de roman, une jeune femme qui fut fille-mère, rebelle, internée treize ans dans un asile jusqu’à sa mort en 1941. À travers un texte à la fois intime et profond, l’autrice explore la condition féminine de l’époque et la vie singulière de Léona. Elle aborde la folie, la marginalité, la passion amoureuse mais aussi la puissance de l’écriture pour réparer les oublis de l’histoire. Fabula vous propose de lire un extrait de l'ouvrage…