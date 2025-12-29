Collectif
Pedro Memelsdorff (dir.), Musique et société dans les Caraïbes françaises (1750-1810).

Sous la direction de Pedro Memelsdorff

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 23, 2025.

De nouveaux documents et réflexions sur la musique des Antilles françaises au XVIIIe siècle, en particulier à Saint-Domingue, sont présentés en relation avec les tensions raciales, sociales et culturelles des dernières décennies précédant l’indépendance haïtienne.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406187578 - au prix de 89 euros