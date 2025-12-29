Anne Queyrel Bottineau et Régine Utard (dir.), Flatterie et flatteurs dans les sociétés antiques. Pratiques, acteurs, morales
Flatterie et flatteurs dans les sociétés antiques. Pratiques, acteurs, morales
Sous la direction d'Anne Queyrel Bottineau et Régine Utard
Paris, Classiques Garnier, coll. « Kaïnon - Anthropologie de la pensée ancienne », n° 33, 2025.
Dans le champ de l’histoire des mentalités, le volume étudie le comportement de flatterie tel qu’il fut dénoncé par les penseurs antiques. Y sont examinés le concept, les pratiques et les relations entre le flatteur et le flatté dans la vie en société et dans les systèmes politiques.
