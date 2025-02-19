Johann Michel, Lire les images

Comment comprendre une œuvre d’art ? Peut-on lire une image en art comme on lit un texte ? Qu’est-ce qui distingue une image artistique des autres catégories d’images ? L’herméneutique méthodologique, centrée sur l’interprétation des textes (littéraires, religieux, juridiques), est restée relativement silencieuse sur la compréhension des arts visuels. C’est pour combler ce vide relatif qu’est né le projet de ce livre.

Il s’agit en somme d’interroger la textualité des images en art. La confrontation entre le texte et l’image n’a rien de gratuit quand on sait l’importance des textes classiques, placés en position d’autorité, dans la production de tout un pan de l’art occidental. La confrontation n’a rien d’inutile quand on sait que poésie et peinture ont longtemps été rassemblées comme des « arts frères ». L’enjeu qui traverse cette réflexion est toutefois de savoir si l’image peut se réduire à sa seule lisibilité, au risque de perdre sa visibilité.

Sommaire

Introduction

Chapitre 1 : Comprendre une image

1. La compréhension immédiate de l’image-signal

2. La compréhension médiate de l’image-art

3. L’exégèse psychologique de l’image

Chapitre 2 : Textualiser une image

1. L’image comme Darstellung

2. Les signes iconiques et les signes linguistiques

3. L’image dans le cercle herméneutique

4. L’interprétation grammaticale et l’interprétation iconologique

5. L’interprétation technique et le Kunstwollen

Chapitre 3 : Raconter une image

1. De l’image verbale à l’image picturale

2. De la textualité à l’iconicité

3. L’explication narrative de l’image

4. Espace de l’image et temps du récit

5. L’explication sémiologique de l’image

Chapitre 4 : Décrire une image

1. Description mince et description dense

2. Classer une image comme œuvre d’art

3. Bivalence et relativisme radical

4. Chose de l’art et œuvre d’art

5. Interprétation reproductrice et interprétation productrice

Chapitre 5 : Ressentir une image

1. Phénoménologie et herméneutique de l’image

2. Le visible, l’invisible et le visuel

3. Sens et force de l’image

4. L’érotique contre l’herméneutique

Chapitre 6 : Expérimenter une image

1. Expérience ordinaire et expérience esthétique

2. Expérience sensible et expérience cumulative

3. Les modifications du sujet observant

4. Les actions ostensibles indirectes et directes

Chapitre 7 : Figurer une image

1. Schème et préjugé

2. Icône et indice

3. Par-delà l’humain et le non humain

4. Clôture ontologique et ouverture imaginaire

Conclusion

Bibliographie

Index

Professeur à l’université de Poitiers, chercheur à l’EHESS et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, Johann Michel est l’auteur de nombreux ouvrages notamment de La Fabrique des sciences sociales (2018) et de Qu’est-ce que l’herméneutique ? (2021). Il a reçu le prix de la recherche Ius & Politia (2023) de l’Académie des sciences morales et politiques.

On peut lire sur laviedesidees.fr un article de Ioanna Vultur sur cet ouvrage…