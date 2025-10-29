Roberto Carnero, Pasolini. Mourir pour les idées

Traduit par Sabine Mille, Stefano Palombari

Ostie, 2 novembre 1975. Le corps de Pier Paolo Pasolini gît sur la plage, massacré, supplicié. Cinquante ans plus tard, le mystère persiste : cet homme est-il mort d'avoir eu l'obsession de la vérité ? L'a-t-on assassiné parce qu'il désirait cette liberté " sans fin, douloureuse, incertaine, angoissante " pour lui-même et pour tous les intellectuels ?

Pasolini a été si souvent étudié, condamné, célébré ; mais a-t-il seulement été compris dans toutes ses apparentes contradictions ?

Des Ragazzi à Salò, Pasolini a fait du scandale et de la subversion le meilleur emploi, s'en prenant d'abord au fascisme mussolinien puis à cet autre fascisme nommé " société de consommation ". Écrivain sans parti ni Église, rationaliste et poète se refusant à toute hypothèque idéologique, homosexuel vomissant l'hypocrisie de la bourgeoisie italienne, Pasolini est un astre solitaire, inclassable, incandescent, passé dans le ciel des hommes avec l'envie folle de les sauver.

En retraçant la vie artistique et politique de celui qui fut peut-être le dernier intellectuel contemporain, Roberto Carnero révèle la profonde unité de son oeuvre et nous invite, sans chapelles ni censure, à découvrir Pasolini là où il fut le plus vivant : dans ses textes, ses films, ses combats. Et à comprendre pourquoi son héritage, aujourd'hui encore, demeure d'une impensable actualité.