Alain Boureau, Les Seuils du monde. Quelques aventures en sciences dans la pensée scolastique (1200-1360). La raison scolastique V

La scolastique occidentale a largement oeuvré à l’essor de la science moderne. Le Moyen Âge central fut sans doute le point de départ d’une ère nouvelle, conquérante et efficace, celle de l’anthropocène ou âge de la domination par l’être humain, dont les huit siècles d’existence s’achèvent dans les catastrophes actuelles.

Ce volume sur la science dans la pensée médiévale vient clore la série « La raison scolastique » où l’on a abordé successivement la politique, l’institution universitaire, l’anthropologie, et le droit. On prend ici un angle particulier, celui des interactions entre la théologie et les sciences, mutuellement incitatives. On observe la concomitance entre deux tendances : l’émergence, en théologie, d’une métaphysique séculière et le passage, en science, vers l’abstraction des données naturelles. Une autre convergence procède d’un intérêt soutenu pour le quantitatif.

On a choisi comme héros principaux de cette intrigue (ou intrication) deux auteurs, le franciscain Richard de Mediavilla (vers 1248-vers1300) et le séculier Nicole Oresme (1320-1382), en analysant, plus ponctuellement, des textes de Siger de Brabant, Pierre d’Irlande, Thomas d’Aquin, Gilles de Rome, Godefroid de Fontaines, Pierre de Jean Olivi, Duns Scot, Henri de Gand, Jean de Sacrobosco, Pierre Bersuire, Jean Buridan, Richard Swineshead.

—

Alain Boureau, ancien directeur d’études à l’E.H.E.S.S., est médiéviste. Parmi ses derniers ouvrages aux Belles Lettres, en sus de ses éditions critiques (« Bibliothèque scolastique ») : les quatre premiers volumes de La Raison scolastique (2006-2016), Le Désir dicté. Histoire du voeu religieux dans l’Occident médiéval (2014) et Le Feu des manuscrits. Lecteurs et scribes des textes médiévaux (2018).

—

Table des matières

Introduction

I. Dépasser les apparences

Figures ou figurations du réel ?

II. Structurer le monde

Au fil de la relation

III. Assumer ce qui arrive au monde

Le sauvetage des accidents

IV. Mesurer le hasard

Une mutation des causalités

V. Chiffrer l’univers

Le logarithme, le zéro, le nombre irrationnel et l’infini en scolastique

VI. Pérenniser le cours du monde

Physique des éléments et géologie terrestre dans l’exégèse et la théologie scolastiques

VII. Illuminer le réel

La science de la lumière

VIII. Investir la matière

Conclusion

Notes

Bibliographie