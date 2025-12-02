Tsaita-Tsilimeni Valia, De la crise à la critique. Les poètes grecs des années 1920

Présentés par la critique littéraire comme une génération de défaite, inerte, dont l’oeuvre est une poésie plaintive, sans engagement et sans manifeste, les poètes grecs des années 1920 ont longtemps vécu dans l’ombre de la glorieuse génération poétique de la décennie suivante. Cet ouvrage se penche sur cette « sombre » génération pour réexaminer sa poésie et révéler comment celle-ci transforme en réalité la société et renverse cette image de décadence. Entre les lignes, à la façon d’un code-barres, l’oeuvre et l’obscurité des poètes des années 1920 révèle le caractère positif d’une crise, terreau permettant à la société de se régénérer.

En écho avec les crises de notre époque, Valia Tsaita Tsilimeni souligne la nature active de la poésie dans la société, ainsi que la gestion pluridimensionnelle des cadres de pouvoir qui accompagnent la vie de l’individu, dès la naissance ; une proposition pour réfléchir au rôle du sujet, du lecteur et du poète dans la réinvention d’une identité individuelle ou collective.

Formée aux Universités de Thessalonique, de la Sorbonne et de Genève, Valia Tsaita Tsilimeni est actuellement Chargée de cours et d’enseignement à l’Unité de grec moderne de l’Université de Genève, où elle enseigne la littérature et la langue. En plus de ses activités académiques, elle est autrice et a publié deux recueils de poésie en grec ; Herbes Folles (Kichli, 2017) et Biens de première nécessité (Kedros, 2025).