Nelly Feuerhahn, Se souvenir d'Humoresques. En quête d'humour, de rire et de comique

Se plonger dans la relecture des 42 numéros d'Humoresques (plus deux volumes d'actes) est une expérience passionnante. Toujours curieuse des recherches sur le risible, l'autrice- rédactrice en chef- s'est interrogée sur l'évolution des thématiques abordées et sur les représentations du rire et de l'humour qui émergeaient des travaux publiés dans la revue. Il s'agissait moins de faire un relevé, que d'embrasser l'univers conceptuel de cet ensemble de textes nécessairement distincts et de comprendre comment se posaient pour moi des questions qui n'y auraient pas trouvé de solution. Après un rappel des origines d'Humoresques, sont exposées les principales questions traitées par les auteurs: plus de 400 chercheurs, étudiants, érudits, amateurs, etc. Le propos est de dégager quelques éléments de réflexion sur les formes de sociabilité investies dans le comique et caractéristiques des humours soit communautaires, soit nationaux.

Sommaire

Se souvenir d'Humoresques : sur les traces d'une revue

en quête d'humour, de rire et de comique…, par Nelly Feuerhahn p. i

Aux sources d'Humoresques, l'humour d'expression française p. iii

Les questionnements d'Humoresques p. V

L'humour et ses identités culturelles p. XVIII

Conclusion p. XL

encadrés (images légendées)

J. Carelman, p. VIII | M. Henry, p. XIV | R. Searle, p. XXVIII| W. Busch, p. XXXVI

Catalogue d'Humoresques (les numéros de la revue sont aussi les numéros de page)

1. L'humour juif

2. Humour, science et langage

3. L'image humoristique

4. Sémiotique et humour

5. Humour et politique

6. Humour et cinéma

7. Humour et société

8. Humour et esthétique

9. Rire et littérature

10. L'humour graphique fin de siècle

11. Armées d'humour

12. Humour et religions

13. Poésie et comique

14. L'horrible et le risible

15. L'humour américain

16. Santé du rire

17. L'humour et l'implicite

18. La culture comique d'Europe

19. Rires marginaux, rires rebelles

20. Hommage à Violette Morin

21. Rires partagés

22. Rires scatologiques

23. Humour et satire graphiques

24. Rire et mythes

25. Humour québécois

26. Le comique de répétition

27. Faire rire : mode d'emploi

28. Grand écran, petit écran

Comique télévisuel, comique filmique

29. Histoire, humour et caricatures

30. L'enfance du rire

31. Spectacles grotesques

32. Humour et musique

33. Amuseurs publics

34. Traduire l'humour

35. Humour : état des lieux

36. Humour " anglais "

37. Adapter le comique et l'humour

38. Rires africains et afropéens

39. Humour et catastrophes

40. Le rire du pauvre

41. Humour : les mots et les choses

42. Rire et bêtise

Actes de colloque

L'humour d'expression française, 2 vol. p. 44

Index des auteurs des articles p. 46

Index des dessinateurs p. 50

Index des personnalités, personnages et supports étudiés p. 51