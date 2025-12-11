Nelly Feuerhahn, Se souvenir d'Humoresques. En quête d'humour, de rire et de comique
Se plonger dans la relecture des 42 numéros d'Humoresques (plus deux volumes d'actes) est une expérience passionnante. Toujours curieuse des recherches sur le risible, l'autrice- rédactrice en chef- s'est interrogée sur l'évolution des thématiques abordées et sur les représentations du rire et de l'humour qui émergeaient des travaux publiés dans la revue. Il s'agissait moins de faire un relevé, que d'embrasser l'univers conceptuel de cet ensemble de textes nécessairement distincts et de comprendre comment se posaient pour moi des questions qui n'y auraient pas trouvé de solution. Après un rappel des origines d'Humoresques, sont exposées les principales questions traitées par les auteurs: plus de 400 chercheurs, étudiants, érudits, amateurs, etc. Le propos est de dégager quelques éléments de réflexion sur les formes de sociabilité investies dans le comique et caractéristiques des humours soit communautaires, soit nationaux.
Sommaire
Se souvenir d'Humoresques : sur les traces d'une revue
en quête d'humour, de rire et de comique…, par Nelly Feuerhahn p. i
Aux sources d'Humoresques, l'humour d'expression française p. iii
Les questionnements d'Humoresques p. V
L'humour et ses identités culturelles p. XVIII
Conclusion p. XL
encadrés (images légendées)
J. Carelman, p. VIII | M. Henry, p. XIV | R. Searle, p. XXVIII| W. Busch, p. XXXVI
Catalogue d'Humoresques (les numéros de la revue sont aussi les numéros de page)
1. L'humour juif
2. Humour, science et langage
3. L'image humoristique
4. Sémiotique et humour
5. Humour et politique
6. Humour et cinéma
7. Humour et société
8. Humour et esthétique
9. Rire et littérature
10. L'humour graphique fin de siècle
11. Armées d'humour
12. Humour et religions
13. Poésie et comique
14. L'horrible et le risible
15. L'humour américain
16. Santé du rire
17. L'humour et l'implicite
18. La culture comique d'Europe
19. Rires marginaux, rires rebelles
20. Hommage à Violette Morin
21. Rires partagés
22. Rires scatologiques
23. Humour et satire graphiques
24. Rire et mythes
25. Humour québécois
26. Le comique de répétition
27. Faire rire : mode d'emploi
28. Grand écran, petit écran
Comique télévisuel, comique filmique
29. Histoire, humour et caricatures
30. L'enfance du rire
31. Spectacles grotesques
32. Humour et musique
33. Amuseurs publics
34. Traduire l'humour
35. Humour : état des lieux
36. Humour " anglais "
37. Adapter le comique et l'humour
38. Rires africains et afropéens
39. Humour et catastrophes
40. Le rire du pauvre
41. Humour : les mots et les choses
42. Rire et bêtise
Actes de colloque
L'humour d'expression française, 2 vol. p. 44
Index des auteurs des articles p. 46
Index des dessinateurs p. 50
Index des personnalités, personnages et supports étudiés p. 51