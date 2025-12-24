Buata B. Malela, Substance et Altérité. Pour une ontologie relationnelle du risque.

Et si l’Être ne se révélait pleinement qu’à travers le risque de la relation ?

Dans cet essai philosophique, Buata B. Malela propose une ontologie du lien, où la substance n’est pas figée, mais traversée par l’altérité. À rebours des pensées de l’en-soi, il explore l’hypothèse d’un entre-être : un sujet qui se constitue par et dans l’exposition à l’autre. En mobilisant les voix de Appiah, Wiredu, Mbembe, Césaire, Baraka ou Gilroy, cet essai interroge les tensions entre processus de subjectivation et ouverture, entre mémoire blessée et promesse d’un universel métissé. La musique noire diasporique devient l’un des vecteurs sensibles d’une pensée en mouvement. Dans un monde traversé par la peur de l’altérité, ce livre est une invitation puissante à repenser l’existence comme coappartenance, et le risque – non comme menace – mais comme condition du vivant.

Buata B. Malela est professeur de littératures française et francophone XXe et XXIe siècles à l’Université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles), ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, océan Indien), sur le questionnement du sujet dans les cultures médiatiques francophones, la sociologie de la littérature et les intellectuels africains, ainsi que sur la pop musique contemporaine.