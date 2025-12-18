Guillaume Lancereau, Le culte de l'Histoire. Écrire la Révolution, 1889-1940

Ce livre s’ouvre sur la décennie du Centenaire de la Révolution. Jusqu’alors, l’histoire de la Révolution avait été l’affaire de polygraphes, de romanciers ou de poètes, soucieux de faire valoir une lecture politique de l’événement. Avec la Troisième République, des historiens de métier voulurent en faire une science. Si la consolidation de la république est allée de pair avec une institutionnalisation des savoirs scientifiques sur l’époque révolutionnaire, certains historiens ne sont pas restés indifférents aux questions les plus brûlantes de leur temps. Les débats sur la « question sociale » et les origines du socialisme se trouvèrent ainsi projetés au coeur de leurs recherches, en dialogue avec des historiens de l’Empire russe qui furent les premiers à étudier le transfert massif de propriétés sous la Révolution et l’avènement de la bourgeoisie. L’auteur révèle comment la Première Guerre mondiale, puis les années d’entre-deux-guerres donnèrent une nouvelle dimension aux luttes idéologiques et historiographiques sur la Révolution, en lien avec l’histoire longue du pacifisme, du nationalisme et du communisme. Il propose une réflexion plus large sur les articulations entre le travail de l’historien et les appels du temps présent.