Iris Douzant, Conscience et expériences préréflexives chez Hume et Rousseau
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Iris Douzant
Conscience et expériences préréflexives chez Hume et Rousseau
Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 62, 2025.
Comparer les systèmes philosophiques de Hume et de Rousseau implique de faire droit à leur querelle (1766) : celle-ci révèle une perméabilité entre l’existence individuelle et les principes philosophiques, qui permet d’éprouver la portée de leurs conclusions sur l’œuvre de la réflexion.
Existe également en version reliée - EAN 9782406189671 - au prix de 102 EUR.