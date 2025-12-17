Iris Douzant

Conscience et expériences préréflexives chez Hume et Rousseau

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 62, 2025.

Comparer les systèmes philosophiques de Hume et de Rousseau implique de faire droit à leur querelle (1766) : celle-ci révèle une perméabilité entre l’existence individuelle et les principes philosophiques, qui permet d’éprouver la portée de leurs conclusions sur l’œuvre de la réflexion.

Table des matières

