Nicolas Duriau, "Prostitués" avant la lettre ? (1783-1922). Écrire les prostitutions masculines au XIXe s.

Nicolas Duriau

« Prostitués » avant la lettre ? (1783-1922). Écrire les prostitutions masculines au XIXe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », n° 45, 2025.

Au croisement de l’histoire littéraire, de l’analyse du discours et des études de genre, ce livre retrace l’évolution de la figure du prostitué – et de ses dénominations avant la lettre – dans le roman d’expression française, du tournant des Lumières au début du XXe siècle (1783-1922).

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406191155 - au prix de 92 EUR.