Pierre Tenne, L’Harmonie du prince. Musique, sacré, pouvoirs à Paris et Florence (v. 1560 – v. 1610)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque d’histoire de la Renaissance", 2025
  • EAN : 9782406189404
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18942-8
  • 509 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
À la fin du XVIe siècle, de nouvelles formes de spectacle musical apparaissent dans les cours de Florence et Paris : ce sont les premiers concerts modernes qui s’inventent, pour répondre aux enjeux nouveaux de la société de cour et des pouvoirs princiers.

Existe également en version reliée - EAN 9782406189411 - au prix de 102 EUR.