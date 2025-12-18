Mémoires en jeu, n° 22 : "Obscurs objets de la mémoire. Hommage à Claude Lanzmann."

Dans le cadre de la connaissance et de la transmission des grandes violences de l’Histoire, les objets occupent une place centrale car ils sont autant de signes et d’indices que laissent les hommes et les femmes qui les ont subies. Ils constituent des traces de ces violences, en sont le reflet et par là même les révèlent à ceux qui savent les regarder : ces objets témoignent à leur manière. Traces testimoniales, ils relèvent également du champ du mémoriel : ils portent la mémoire de ceux auxquels ils ont appartenu, ils aident à se souvenir de ceux qui ne sont plus et lorsqu’on les expose, ils deviennent des artefacts.

Hommage à Claude Lanzmann. Emmanuel Lévine & Rémy Besson : Shoah, après Lanzmann. Archives, témoignages, réception ; Jean-François Forges : Dans l’œil de Shoah ; Judith Kasper & Michael G. Levine : La Persistance du témoin : Le Dernier des injustes ; Marc Sagnol : Ottla Kafka à Theresienstadt et un entretien avec Guillaume Ribot sur le film Je n’avais que le néant qu’il consacre au réalisateur de Shoah

Focus : les Sonderkommandos. Carlo Saletti (Sur l’attribution des quatre photographies prises clandestinement au crématorium V - été 1944) ; David Szmulewski La révolte du Sonderkommando [inédit traduit du yiddish par Arnaud Bikard]

Actualités. Paul Bernard Nouraud : « William Kentridge : Je n’attends plus » & « Gustav Metzger » ; Vincent Petitjean : Changer de camp : sur les films A Real Pain et The Brutalist ; Carola Hähnel-Mesnard : Découvrir Walter Benjamin architecte

Entretien. Gabriel Le Bomin & Valérie Ranson Enguiale : « Je demande qu’à vie, Barbie soit reclus »

Portfolio. De Gurs à Neckarzimmern, une passerelle mémorielle en forme de valise

Dossier. Obscurs objets de la mémoire

Dans le cadre de la connaissance et de la transmission des grandes violences de l’Histoire, les objets occupent une place centrale car ils sont autant de signes et d’indices que laissent les hommes et les femmes qui les ont subies. Ils constituent des traces de ces violences, en sont le reflet et, par là même, les révèlent à ceux qui savent les regarder : ces objets témoignent à leur manière. Traces testimoniales, ils relèvent également du champ du mémoriel : ils portent la mémoire de ceux auxquels ils ont appartenu, ils aident à se souvenir de ceux qui ne sont plus et lorsqu’on les expose, ils deviennent des artefacts.

Marie-Laure Lepetit Introduction

Attachement testimonial

Caroline Bardet-Fridman : Les objets dans la littérature testimoniale et mémorielle de la Shoah ; Aubrey Pomerance & Jeffrey Wallen : Learning from Handkerchiefs ; Claude & Eliane Ungar (entretien) : Collectionneurs d’objets qui ne leur appartiennent pas ; Annaïg Lefeuvre : Une pensée sous forme concrète ; Martine Benoit : Objets (re)trouvés : Schmonzes, la mémoire par l’objet, un film de Céline Masson

Objets insolites

Alain Pujat : Sur les traces d’un singulier héritage… ; Charlotte Hébral : Comment accepter l’éclatement de la mémoire de l’exilé ; Richard Wiesel : Stories from the Holocaust ; Vincent Briand : La valise comme objet d’une exposition sur les valises ; Paweł Rodak : Dimension matérielle des écrits personnels rédigés pendant la Shoah

Derrière les vitrines

Marie-Laure Lepetit : Exposer les objets de la mémoire de la Shoah ; Anaïs Nagel : Mémoire(s) des objets & des hommes : le Musée Mémorial Walbourg 1870-1945 ; Carlo Saletti : Lorenz M. 1854. Le détail dans l’histoire ; Florence Hudowicz : Algérie/France : la voix/voie des objets, une expérience unique ; Thierry Bonnot (entretien) : La biographie d’objets, par-delà les disciplines : questions de méthode

Varia

Thomas Brugger : Exhumer les mémoires enfouies de la guerre d’Algérie ; Luc Benhamou : Chantal Hannah Akerman