Fixxion, n° 31 | 2025 : "Roman et pathétique depuis les années 2000" (dir. Dominique Rabaté, Maïté Snauwaert)

Sous la direction de Dominique Rabaté et Maïté Snauwaert

Au début des années 2000, on pouvait décrire un pan majeur de la littérature française contemporaine au prisme des “récits indécidables” (selon le terme de Bruno Blanckeman) ou du “roman ludique” (pour citer cette fois Olivier Bessard-Banquy). Ce temps semble lointain. Le “roman impassible”1 des éditions de Minuit ne paraît plus de mise, et les œuvres d’abord plus marginales de Marie NDiaye revisitant le mélodrame avec En famille en 1991, ou de Laurent Mauvignier faisant du monologue l’outil de la séparation des consciences dans Loin d’eux en 1999, témoignent au sein de cette maison influente de ce changement d’inflexion. L’ironie (dont un certain Flaubert était devenu le modèle critique) et le second degré qui avaient, depuis le Nouveau Roman, été revendiqués comme modes d’expression privilégiés d’une partie de la production littéraire en langue française se font certainement plus discrets. Avec le recul d’une évaluation formaliste de la littérature, ce sont aussi les caractéristiques ludiques et savantes de la littérature qui connaissent la même disgrâce. Dans la critique journalistique de notre époque, le déplacement patent de la forme, ou même de “l’écriture”, vers le contenu montre bien l’importance récemment donnée aux sujets des romans et des récits, sujets qui semblent en assurer par eux-mêmes la portée et l’attrait.

—

Introduction

Dominique Rabaté et Maïté Snauwaert Roman et pathétique depuis les années 2000 [Texte intégral] Introduction

—

Études

Frédéric Martin-Achard “Je ne veux pas être ironique” : la fatigue du second degré chez Emmanuel Carrère[Texte intégral]

Florian Préclaire Ne pas pleurer dans les chaumières, du pathétique dans l’œuvre de Marie-Hélène Lafon [Texte intégral]

Sana M’selmi Le pathétique inversé dans Pas pleurer de Lydie Salvayre [Texte intégral]

Lisa Romain Permis de pleurer : réhabilitation du pathos dans le roman algérien francophone contemporain [Texte intégral]

Isabelle Bernard Modalités et enjeux du pathétique dans Furies de Julie Ruocco et De l’ardeur de Justine Augier [Texte intégral]

Hugo Satre Camille de Toledo ou les larmes de l’Europe : le devenir pathétique du pathétique[Texte intégral]

Anna Isabella Squarzina L’enfant et le pathétique dans les Microfictions de Jauffret [Texte intégral]

Eugénie Matthey-Jonais Des usages du pathétique dans le cycle Soifs de Marie-Claire Blais [Texte intégral]

Louis-Thomas Leguerrier Peuple de verre ou la mise à distance du réel comme forme d’engagement [Texte intégral]

Cécile Narjoux “une pluie de pleurs tombant continûment du ciel” : les eaux et les larmes ou le pathétique écologique dans les récits contemporains de catastrophes naturelles [Texte intégral]

David Galand Le jeu du pathétique et de l’élégiaque dans le roman contemporain [Texte intégral]

—

Entretien

Philippe Forest, Maïté Snauwaert et Dominique Rabaté Entretien avec Philippe Forest [Texte intégral] Propos recueillis par Maïté Snauwaert et Dominique Rabaté

Anna Dubosc et Maïté Snauwaert Entretien avec Anna Dubosc [Texte intégral] Propos recueillis par Maïté Snauwaert

—

(Re)Lire

Catherine Mavrikakis Relire Gabrielle Wittkop : le sublime de l’infime [Texte intégral].