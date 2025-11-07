Sianne Ngai, Nos catégories esthétiques. Le zinzin, le mignon, l'intéressant

Traduit de l'anglais (États-Unis)

par Sara Alonso Gómez, avec la collaboration de Benoît-Thaddée Standaert

« Les jugements/expériences du zinzin, du mignon, et de l'intéressant requièrent et font appel à une notion d'êtres humains agissant avec ou parmi d'autres êtres humains d'une manière très spécifique: en tant que travailleurs dans une classe sociale, ou dans la multitude globale; en tant que soignants compatissants au sein de la sphère domestique; en tant que personnes conversant dans l'espace public. Il n'existe donc sans doute pas un fossé aussi grand qu'on pourrait le croire à première vue entre le concept kantien du beau et nos catégories esthétiques. » – S. Ngai

—

Le zinzin, le mignon et l’intéressant saturent la culture postmoderne. Ils façonnent son art, ses marchandises et les sentiments ambivalents que de tels objets inspirent. Cet ouvrage propose une théorie des catégories esthétiques que nous utilisons pour interpréter le monde du capitalisme tardif hyper-marchand, massivement médiatisé et axé sur la performance. La rigueur philosophique souvent réservée à l’étude du beau et du sublime éclaire ici avec une subtilité redoutable nos jugements de tous les jours.

Chacune de ces catégories esthétiques désigne des sentiments contradictoires liés aux façons dont nous travaillons, échangeons et consommons. Comme style de performance indissociable d’un intense travail émotionnel, le zinzin est couplé aux processus de production et il engage notre espièglerie autant que notre sensibilité au désespoir. L’intéressantaccompagne la circulation des discours et engendre aussi bien de l’intérêt que de l’ennui. Le mignon imprègne notre consommation et suscite simultanément de la tendresse et de l’agressivité. L’ambivalence de ces catégories reflète notre relation complexe à la performance, à l’information et aux marchandises.

Au fil de ses lectures de Kant, Schlegel, Nietzsche, Adorno ou Jameson, et sur des exemples tirés de la poésie, de l’art contemporain ou des sitcoms, Sianne Ngai montre comment ces catégories du quotidien défient l’esthétique classique – et ce que leur analyse requiert d’imagination philosophique. Ce livre est donc à la fois un traité, un manifeste, un pamphlet et un manuel.

—

Sianne Ngai est professeure à l'université de Chicago. Elle a notamment publié Ugly Feelings (2007) et Theory of the Gimmick (2022).