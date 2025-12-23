Assistant(e) Ingénieur(e) de recherche dans le cadre d’une Convention de médiation scientifique

Dans le cadre d'un projet commun de médiation scientifique intitulé « Diffusion et visibilité internationale de la recherche en littérature comparée », l'AILC/ICLA, association internationale fondée en France, et l'unité de recherche CERCLL (4283) recrutent un assistant web chargé de promouvoir et de diffuser les recherches menées au sein de cette association et dans le cadre des projets de littérature comparée menés par le CERCLL.

Exigences légales et pratiques :

- Master 2 ou Doctorat en littérature comparée, littérature anglaise, française ou francophone.

Responsabilités :

Sous la direction conjointe de la présidente et de la vice-présidente de l'AILC/ICLA, professeure membre du CERCLL, le titulaire du poste sera responsable de la promotion éditoriale et de la diffusion des activités de recherche de l'AILC/ICLA en littérature comparée.

Cela inclura :

- Gestion éditoriale et maintenance du site web de l'AILC/ICLA (bulletin d'information, gestion du contenu, développement des sections)

- les relations entre les associations nationales de littérature comparée membres de l'AILC/ICLA (gestion et mise à jour des listes de membres, courriels, correspondance générale, vidéoconférences)

- soutien éditorial pour les événements internationaux réguliers organisés par l'AILC/ICLA (congrès et activités du comité de recherche)

Qualifications requises :

- Maîtrise parfaite de l'anglais et du français écrits.

- Compétences rédactionnelles et expérience dans la rédaction de bulletins d'information littéraires et la correspondance avec des sociétés savantes.

- Compétences numériques et informatiques : gestion du site web d'une association savante, édition de contenu scientifique, gestion de listes de diffusion et d'envois en nombre.

Rémunération et conditions de travail :

Durée du contrat : un an renouvelable, à compter du 30/01/2026 au 31/12/2026.

Salaire : Vacataire (Assistant Ingénieur 1er échelon, 12.04€ brut). 11h hebdomadaires, i.e. 44h mensuel.

Procédure de recrutement :

Veuillez envoyer votre candidature à anne.duprat@u-picardie.fr, en joignant votre CV complet, une lettre de motivation et des exemples de vos réalisations.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 janvier 2026 .

Un entretien à distance sera organisé pour les candidats dont les candidatures auront été acceptées par l'équipe de recherche.

Pour plus d'informations :

Anne DUPRAT, responsable de la Convention pour l'UPJV (anne.duprat@u-picardie.fr) et Ipshita Chanda (pixybee@gmail.com), Présidente de l'AILC/ICLA.

Site web de l'AILC : https://www.ailc-icla.org/ CERCLL website : https://cercll.u-picardie.fr/