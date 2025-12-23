Poste scientifique définitif à temps plein dans le domaine de la littérature anglaise, Université de Liège

Un poste de premier assistant (scientifique définitif) à temps plein (H/F/X), dans le domaine de la « littérature anglaise », rattaché au Département de Langues modernes : linguistique, littérature et traduction, est à pourvoir à l'Université de Liège, Belgique. Afin de compléter les domaines actuellement couverts par le Département, la priorité sera donnée aux domaines suivants, dans l’ordre mentionné ci-après : écocritique dans la littérature anglophone ; littérature anglophone du 19e siècle.

Ce poste comprend des activités de recherche, d’enseignement et de services à la communauté.

De plus amples informations sont disponibles via l'offre d'emploi, disponible sur le site de l'Université de Liège: https://www.uliege.be/cms/c_20542299/fr/fpl-ca251210-psra260101-litt-anglaise