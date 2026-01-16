Annemarie Schwarzenbach sur tous les continents
Écrivain, archéologue, Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) fut aussi journaliste et photographe. Ses reportages la menèrent sur les routes du monde, d’Istanbul à Persépolis, de l’Europe centrale à New York, de Lisbonne à Brazzaville, de Madrid à Tanger. Les grands lointains l’attiraient irrésistiblement, mais elle ne perdait jamais de vue le dramatique combat du moment en Europe, la lutte contre le nazisme. On lui doit un Éloge de la liberté que les éditions Payot nous redonnent à lire, en même temps que les récits trop méconnus de son séjour à Paris à l'automne 1928 : racontés par une voix androgyne, ils offrent une plongée queer et mélancolique dans le Paris de l’entre-deux-guerres, évoquent la beauté des femmes, notre fragilité, l’exil et la solitude. Surtout, ils disent un besoin éperdu de comprendre et d’être comprise, d’être aimée.
Peu après, Annemarie rencontrera ses âmes soeurs, Erika et Klaus, les enfants de Thomas Mann ; à eux non plus, le monde ne convenait pas. Paraît dans le même temps dans la série Payot Graphic le roman graphique de sa vie illustré par Mamoste Dîn : Annemarie Schwarzenbach, l'ange dévasté, l’épopée d’une résistance face à l’effondrement de l’Europe dans le nazisme.
Rappelons la réédition des écrits journalistiques de l'écrivaine sous le tite De monde en monde. Reportages 1934-1942 aux éditions Zoé, un témoignage irremplaçable sur la situation du monde à un moment crucial de son histoire, mais aussi des Écrits africains 1941-1942 sous le titre Les Forces de liberté, avec un cahier de photos prises par Annemarie Schwarzenbach au Congo. Fabula vous invite à en découvrir un extrait… Tous titres traduits et présentés par Nicole Le Bris & Dominique Laure Miermont, que l'on doit remercier.