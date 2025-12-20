Livres et manuscrits "en exil", XIXe-XXIe s. (Paris)

Colloque international

« Livres et manuscrits en “exil”, XIXe-XXIe siècle »

Paris, 22-23 Octobre 2026

Bibliothèque polonaise de Paris, Sorbonne & Salle des Actes, BnF

Conception et coordination :

Iwona H. Pugacewicz (Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université, Université de Varsovie), Nicolas Pitsos (ICP)

Institutions organisatrices/partenaires :

Centre de Civilisation Polonaise Sorbonne Université

Institut Bibliothèque Polonaise/ SHL

BnF

Université de Varsovie

Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France

Appel à communications

Tout au long des XIXe et XXe siècles, des livres et des manuscrits se sont retrouvés en « exil » forcé en Europe. Réquisitionnés dans le cadre d’occupations militaires, à l’instar des livres spoliés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale[1], ils ont aussi fait l’objet de pillages dans le contexte de la colonisation[2]. Ces objets culturels ont également pris le chemin de l’exil, accompagnant des exilés fuyant des régimes autoritaires, totalitaires ou des zones de guerre. Nous les retrouvons souvent à l’origine de la création de fonds patrimoniaux, tels que ceux constitués par les dons des dissidents pendant la Guerre Froide, ou encore au cœur des collections donnant lieu à la création de bibliothèques[3]. À cet égard, nous pouvons citer le cas de la Bibliothèque polonaise de Paris, fondée par des émigrés polonais en 1838, lors de leur arrivée en France, à la suite de la répression de la Première insurrection en 1831.

Dans ce colloque, nous aimerions étudier ce phénomène historique des livres et des manuscrits en « exil », aussi bien d’un point de vue historiographique que dans sa dimension patrimoniale. Il s’agit de raconter, retracer, reconstituer l’histoire de ces objets culturels retrouvés en situation d’ « exil », de ces gisements documentaires sortis d’un pays et arrivés dans les murs d’une bibliothèque, d’une archive ou d’un fonds privé en Europe dans des conditions de « déplacement forcé »[4].

L’étude d’un tel objet s’inscrit dans un champ disciplinaire au carrefour entre l’histoire culturelle, sociale, des savoirs, des politiques et des pratiques culturelles. Les établissements documentaires qui ont accueilli ces livres et ces manuscrits, les projets qui les sous-tendent, leurs usages et leurs perceptions ont évolué en même temps que les sociétés qui les ont vu naître et fait vivre. Nous envisageons ainsi de contribuer à l’écriture de cette histoire :

· en reconstituant les trajectoires suivies par ces livres et manuscrits

en étudiant le rôle des donateurs, des collectionneurs dans leur itinéraire en exil

· en suivant les projets de création de fonds au sein des archives et des bibliothèques existantes

· en retraçant les projets de fondation d’établissements auxquels ils ont parfois donné lieu pour être accueillis

· en interrogeant les outils et méthodes de leur classification et constitution en collections, ainsi que les demandes et/ou démarches de restitution dont ils ont fait l’objet de la part de particuliers et/ou des instances étatiques.

Modalités de soumission

Si vous souhaitez participer aux travaux de ce colloque, qui se tiendra principalement à la Bibliothèque polonaise de Paris en octobre 2026, veuillez envoyer avant le 15 mars 2026 à l’adresse suivante, LivresExil2026@gmail.com votre proposition en anglais ou en français, de 1500 caractères maximum, suivie d'une brève présentation bio-bibliographique. Les notifications d’acceptation seront communiquées fin mars 2026. Les langues de travail de cette rencontre seront l’anglais et le français.

Comité scientifique:

Barbara Krzywicka-Kłosowicz (Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France)

Loïc Marcou (EHESS/CETOBaC)

Marie-Élisabeth Mitsou (EHESS/CRH)

Janusz Pezda (Institut Bibliothèque Polonaise de Paris)

Nicolas Pitsos (ICP)

Iwona H. Pugacewicz (Université de Varsovie)

Jerzy Pysiak (Centre de civilisation polonaise Sorbonne-Université)

Elisabeth Walle (BnF)





[1] Voir Martine Poulain (dir.), Où se trouvent les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ?, Enssib, 2019 et Martine Poulain, Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous l’Occupation, Paris : Gallimard, 2008 (rééd. Folio, 2011).

[2] « Qu'est-ce-que le retour ou la restitution des biens culturels », UNESCO, 1983.

[3] « Dissidences et diasporas de l’Est, circulation des archives et des collections », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2022, n°145-146.

[4] En revanche, les livres publiés en exil, ne font pas partie du périmètre thématique et documentaire de ce colloque.