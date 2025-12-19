Ésotérisme, littérature et contre-culture (Copenhague)

La littérature et l’ésotérisme ont entretenu des relations complexes au fil des siècles, et l’attitude des historiens de la littérature à l’égard d’un tel sujet ne s’avère pas moins ambiguë. Certains chercheurs ont délibérément omis les sources ésotériques de nombreuses œuvres, allant jusqu’à ignorer les intérêts et même les pratiques des écrivains qu’ils étudiaient, tandis que d’autres ont, au contraire, cherché à mettre en évidence les sous-entendus ésotériques décelables dans des œuvres de poésie ou de fiction. Une telle dynamique n’est pas surprenante, compte tenu de la place générale de l’ésotérisme dans la culture occidentale ; celui-ci a, parfois, été défini comme l’ensemble des « savoirs rejetés » par celle-là.

Cette aura sulfureuse a bien sûr favorisé l’attrait de nombreux écrivains pour des thématiques ésotériques, et ce jusqu’à nos jours. Du romantisme noir de la première moitié du XIXe siècle à l’émergence du "New Age" dans les années 1950, l’influence de l’ésotérisme sur les beatniks et leur réception des traditions orientales, sur le spiritualisme et le traditionalisme, et même sur l’underground soviétique a désormais été bien exploré. D’autres formes de "contre-culture", une notion considérée ici comme un phénomène de rupture avec les modèles préétablis, peuvent néanmoins offrir de nouvelles perspectives aux chercheurs intéressés par toutes ces questions.

C’est pourquoi le réseau ESOLIT (le réseau de l'ESSWE dédié à l'étude des liens entre ésotérisme et littérature) a choisi, pour son troisième séminaire international, le thème "Ésotérisme, littérature et contre-culture". Les participants seront invités à discuter des sujets suivants (liste non exhaustive) :

- Comment la contre-culture littéraire des années 1960 et 1970 a-t-elle été inspirée par l’ésotérisme ?

- Comment les thèmes et les pratiques ésotériques ont-ils influencé les stratégies poétiques des auteurs liés à la contre-culture ?

- Quels exemples des périodes précédentes peuvent être définis comme contre-culturels, et quel rôle l’ésotérisme a-t-il joué dans ceux-ci ?

- Comment les critiques littéraires et les historiens ont-ils pu réagir face à ces thématiques ?

- Comment la contre-culture littéraire nous aide-t-elle à mieux comprendre ou redéfinir les concepts d’ésotérisme, et peut-être vice versa ?

—

La journée d’étude aura lieu le 17 avril 2026 à l’Université de Copenhague, au Centre d’études sur la Théosophie et l’Ésotérisme (CCSTE).

Une proposition de 200 mots (maximum) doit être envoyée avant le 20 janvier 2026 à : nem_radulovic@yahoo.com. Les notifications d'acceptation ou de refus seront communiquées après le 31 janvier 2026.

Membres du comité d'organisation : Tim Rudbøg (Université de Copenhague), Nemanja Radulović (Université de Belgrade), Aaron French (Université de Copenhague), Tom Fischer (École Pratique des Hautes Études/Université de Rouen-Normandie).