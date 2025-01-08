Benjamin Caraco, Histoire de la bande dessinée en France

L'histoire de la bande dessinée en France, née dans la première partie du XIXe siècle, a connu une importante évolution jusqu'à nos jours. Cet ouvrage présente son paysage et les principaux événements pour chaque période, de même que ses auteurs et œuvres les plus marquants.

Plusieurs questionnements, qui constituent autant d'entrées dans cette histoire, sont abordés chronologiquement. Comment la bande dessinée est-elle devenue autonome par rapport à d'autres formes graphiques comme la caricature ou l'illustration ? Comment s'est-elle progressivement constituée en industrie culturelle ? Quel a été l'impact de ses supports de diffusion sur l'évolution de ses formes narratives et esthétiques, mais également sur le métier d'auteur et d'autrice et sur les publics de la bande dessinée (jeunesse, adulte, féminin, etc.) ? Quels sont les thématiques et les genres de prédilection de la bande dessinée et quand son registre s'élargit-il ? Comment a-t-elle été affectée par les circulations artistiques transnationales ? Enfin, comment sa reconnaissance culturelle a-t-elle évolué au fil des époques ?

—

Benjamin Caraco est docteur en histoire, chercheur associé au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (université Paris 1/CNRS) et conservateur des bibliothèques à l'université de Caen Normandie. Il a dirigé Valoriser les bandes dessinées et les mangas en bibliothèque (Presses de l'Enssib, 2024) et a publié Une histoire de l'Association. Bande dessinée d'auteurs et légitimité culturelle (PUFR, 2024).