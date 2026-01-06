Jean-Michel Galano, L'œil ailé. Naissance de l'athéisme

Leo Battista Alberti (1404-1472) est l’un des tous premiers humanistes, témoin du Moyen-âge finissant et acteur pleinement engagé dans les travaux et les débats de la Première Renaissance italienne. S’il fait dans le Momus la satire impitoyable d’une papauté en crise, c’est au bénéfice d’un projet politique nouveau : améliorer concrètement la vie des êtres humains en développant les sciences et leurs applications techniques, au premier rang desquelles l’architecture et l’urbanisme. Tirant les conséquences d’un athéisme radical, il appelle les êtres humains et ceux qui les éduquent à se détourner des illusions religieuses et mythologiques aliénantes et à se réapproprier les richesses matérielles et immatérielles qu’ils créent pour vivre enfin la vie divine à laquelle ils ont droit.

Jean-Michel Galano, né en 1953, est ancien élève de l’école normale supérieure et agrégé de philosophie. Il a enseigné en classes préparatoires au lycée de Saint-Cloud, au lycée Montaigne (Paris) ainsi qu’à l’école supérieure des arts appliqués Duperré. Il est l’auteur de nombreux articles publiés notamment dans les revues Commune, Cause commune, où il dirige la rubrique « Philosophie », et La Pensée.