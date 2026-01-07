Santiago Guillén

Sémiotique du mythe

Paris, Classiques Garnier, coll. « Sémiotiques », n° 3, 2026.

Le mythe peut être appréhendé comme notion et forme discursive en sciences du langage et en sémiotique. Des lectures critiques (1858-2025) de courants variés (pré-saussuriens, structuralistes, etc.) permettent de proposer des cadres théoriques et méthodologiques pour étudier les mythes contemporains.

Existe également en version reliée - EAN 9782406188001 - au prix de 118 EUR.