Santiago Guillén, Sémiotique du mythe
Santiago Guillén, Sémiotique du mythe
Santiago Guillén
Sémiotique du mythe
Paris, Classiques Garnier, coll. « Sémiotiques », n° 3, 2026.
Le mythe peut être appréhendé comme notion et forme discursive en sciences du langage et en sémiotique. Des lectures critiques (1858-2025) de courants variés (pré-saussuriens, structuralistes, etc.) permettent de proposer des cadres théoriques et méthodologiques pour étudier les mythes contemporains.
Existe également en version reliée - EAN 9782406188001 - au prix de 118 EUR.