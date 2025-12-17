Femmes, féminisme, genre, sexualités. Nouveaux enjeux dans les études littéraires (Créteil)

Femmes, féminisme, genre, sexualités

Nouveaux enjeux dans les études littéraires

Séminaire animé par

Christine Planté (Université Lyon 2, IHRIM)

et Damien Zanone (Université Paris-Est Créteil, LIS)

—

Deuxième semestre 2025-2026 :

es vendredis 27 février, 20 mars et 3 avril 2026 de 15h à 18h

Séance 1, le vendredi 27 février 2026, 15h-18h, à l’UPEC, salle Érasme (i3-218)

Dits et non-dits de la « question femme » dans le roman au XIXe siècle

– autour de Balzac et la question femme (Classiques Garnier, à paraître en 2026), présenté par Céline Duverne (Université Libre de Bruxelles), Jacques-David Ebguy (Université Paris Cité - CERILAC) et Lucie Nizard (Université de Genève) ;

– autour du dossier « Non-dit(s) du genre et de la sexualité dans le roman d’expression française au xixe siècle », dans le n° 54 de la revue Études littéraires, 3e trimestre 2025, présenté par Nicolas Duriau (ENS Lyon - HiSoMa) et Lucie Nizard (Université de Genève).

Séance 2, vendredi 20 mars 2026, 15h-18h, à l’UPEC, salle à préciser

Poètes femmes, femmes poètes, poétesses, poétasses : que sont-elles et que font-elles ?

Avec Liliane Giraudon (Marseille, en visioconférence).

Autour de deux ouvrages :

– autour de Ce que les femmes font à la poésie (Lanskine, 2025), présenté par Aurélie Foglia (Université Sorbonne Nouvelle) ;

– autour de Qu’est-ce qu’une femme poète ? Poète.s.s.e.s (Presses universitaires de Vincennes, à paraître en 2026), présenté par Camille Islert (ENS Lyon HiSoMa).

Séance 3, vendredi 3 avril 2026, 15h-18h, à l’UPEC, salle Érasme (i3-218)

Lectures, bibliothèques, mémoires des féministes

Actualités de la collection « De deux sexes et autres », Presses universitaires de Lyon

– « Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985) », par Aurore Turbiau (Université de Lausanne) ;

– « Virginia Woolf et ses petites sœurs. Essai sur Un lieu à soi et sa postérité », par Valérie Favre (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).