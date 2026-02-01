Plaidoyer pour l'union libre
À l'enseigne Archipoche, une collection vient rééditer quelques titres oubliés, des "classiques pour l'hiver" bien faits pour réchauffer nos alcoves. Signalons Le lien déraisonnable, seul roman du dramaturge George Bernard Shaw jamais traduit en français, mais introuvable depuis près d'un siècle : Marian Lind, une héritière, s'est éprise de Ned, un ouvrier qu'une invention a rendu riche. Faisant fi des conventions, elle l'épouse, mais reste prisonnière de ses préjugés de classe. Le divorce menace et Ned y est résigné... quand s'interpose un amant. Fabula vous invite à lire un extrait du roman… Paraît dans le même temps un chef-d'œuvre oublié d'Alphonse Daudet : Fromont jeune et Risler aîné, moeurs parisiennes. Risler aîné, artisan intègre, est secondé par son associé, Fromont. Sidonie, la femme de Risler, entreprend la conquête du jeune homme, dans une soif effrénée de richesse et de prestige social. Leur liaison sera destructrice... Publiée en 1874, cette fresque poignante, à la fois intime et universelle, mêle le drame humain et une critique sociale d'une étonnante modernité. Fabula donne à lire quelques pages de l'ouvrage…
