George Bernard Shaw, Le lien déraisonnable

Traduit par : Augustin Hamon, Henriette Hamon, Olivier Philipponnat.

Marian Lind, une héritière, s'est éprise de Ned, un ouvrier qu'une invention a rendu riche. Faisant fi des conventions, elle l'épouse, mais reste prisonnière de ses préjugés de classe. Le divorce menace et Ned y est résigné... quand s'interpose un amant. Plaidoyer plein de saveur pour l'union libre, Le Lien déraisonnable (1880/1905) était introuvable depuis près d'un siècle.

Seul roman de G. B. Shaw jamais traduit en français, ce chef-d'œuvre d'esprit britannique est un brûlot contre le mariage !

Dans un concert de charité où on l'a convié à chanter, Ned Conolly, ouvrier mécanicien, fait la connaissance de Marian, une jeune aristocrate. Leur différence de classe rend toute union inenvisageable. Mais une invention révolutionnaire fait bientôt de Ned un ingénieur en vue. Sans l'avoir désiré, Marian accepte de l'épouser. Leur mésalliance survivra-t-elle aux préjugés de la haute société ?

Le Lien déraisonnable, avec ses personnages pétris de contradictions, est un plaidoyer plein d'humour et d'arguments en faveur de l'union libre. Prémonitoire du déclin de la morale victorienne et de l'obsolescence des castes, cette comédie sociale et sentimentale est digne d'une Jane Austen qui aurait connu la révolution des mœurs.

