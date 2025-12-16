Textyles, n° 69 | 2025 : "Ésotérique Belgique" (dir. Laurence Brogniez et Stéphanie Peel)

L’ésotérisme connaît, depuis quelques années, un intérêt renouvelé tant dans le champ culturel que dans le champ académique, où une curiosité croissante se manifeste à l’égard des savoirs dits « cachés » et de certains imaginaires littéraires. Pourtant, si la littérature française du xixe siècle a été largement explorée sous cet angle, la richesse des lettres belges sur le plan des savoirs occultes reste encore largement méconnue. Ce dossier entend combler cette lacune en examinant les formes et les fonctions de l’ésotérisme dans la littérature belge, du symbolisme fin-de-siècle à la première moitié du XXe siècle, de Maurice Maeterlinck à Jean Ray, en passant par Charles Van Lerberghe, Georges Rodenbach, Jeanne de Tallenay ou encore Pierre Goemaere. Théâtre mystique, récits visionnaires, nouvelles initiatiques, critiques musicales ou réécritures fantastiques de mythes anciens : les œuvres analysées témoignent d’une profonde perméabilité entre lettres et pensée ésotérique. Avec pour objectif de rendre compte de la diversité des formes, des registres et des imaginaires mobilisés, il s’agit d’inviter à une relecture inédite d’œuvres patrimoniales, pour en révéler les dimensions originales, mais aussi d’exhumer des textes peu connus qui méritent attention tout en éclairant la place, dans les lettres belges, qu’a occupée cette subculture – ou cette occulture – qui fascine autant qu’elle interroge.

Dossier : Ésotérique Belgique

Laurence Brogniez et Stéphanie Peel Ésotérique Belgique [Texte intégral]

Ariane Murphy Théâtre mystique, théâtre ésotérique, l’évolution de Maeterlinck et de Van Lerberghe[Texte intégral]

Emmanuel Boldrini Visionnaires, mystiques et clairvoyants dans les fictions de Georges Rodenbach[Texte intégral]

Stéphanie Peel Une fée au pays des mages [Texte intégral] Jeanne de Tallenay, une femme de lettres dans les coulisses de l’occultisme en Belgique

Éric Vauthier Les nouvelles d’inspiration ésotérique de deux initiés du Bruxelles fin-de-siècle, Émile Sigogne et Jeanne de Tallenay [Texte intégral]

Stijn Paredis « Une transposition de l’individuel à l’universel » [Texte intégral] Le Wahn wagnérien et l’expérience de la musique dans la critique musicale bruxelloise de la fin-de-siècle

Laurence Boudart Pierre Goemaere contre les spirites. [Texte intégral] Récit d’une campagne de démystification

Thibaut Rioult Mettre en scène la survivance secrète des mythes [Texte intégral] Réappropriations illusionnistes des procédés fantastiques de Malpertuis, de Jean Ray

Varia

Martin Groenendaels Fernand Verhesen, animateur de la vie littéraire [Texte intégral] Réseaux, discours et accès à la légitimité

Éloïse Grommerch La photographie comme modèle lyrique des poèmes en prose du Carnet bleu (2003) de Carl Norac [Texte intégral]

Chroniques

Alice Gabriel et Pauline Weickmans Des fonds de l’extrême contemporain [Texte intégral] Yun Sun Limet, Jean-Luc Outers et Liliane Schraûwen

Thèses et mémoires

