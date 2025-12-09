Forêts liminales. Re-présenter la forêt à travers genres et médias

Séminaire en ligne – Projet « Forêt et liminalité »

CELLAM (Rennes 2) / IHRIM (ENS Lyon)

Organisation :

Gaëlle Debeaux (Université Rennes 2, CELLAM)

Diane Gagneret (ENS Lyon, IHRIM)



Selon Robert Harrison, qui érige la forêt en matrice sociale comme symbolique de la culture en Occident, « la civilisation occidentale a défriché son espace au cœur des forêts ». Si de l’Antiquité à l’Anthropocène, des premiers défrichements à la sixième extinction, l’histoire de l’humanité est indéfectiblement liée à celle de l’exploration et de l’exploitation des forêts, il s’agit là d’une histoire « remplie d’énigmes et de paradoxes » (Harrison) car la forêt, en tension perpétuelle entre le réel et l’imaginaire, fait place au sacré comme au profane, au danger comme à la découverte, à la perdition comme à l’apprentissage, au merveilleux comme au monstrueux… Il apparaît clairement que la forêt a le double pouvoir de délimiter (frontière réelle séparant espace civilisé et monde sauvage) et de dé-limiter (lisière ou seuil vers le libre déploiement des imaginaires). Foris, l’extérieur, l’en-dehors, et forestare, mettre en dehors ou bannir, attestent par l’étymologie de la fonction première des forêts qui « tracent la marge provinciale, littérale et imaginaire, de la civilisation occidentale » (Harrison). Frontière par excellence, la forêt tient cependant bien moins, dans la plupart de ses figurations, de la ligne infranchissable que de la lisière en tant que parangon de l’espace liminal, où s’ériger contre signifie aussi au contact de.

Ce séminaire prend la suite de la double journée d’étude « Forêt et liminalité. Poétique et politique de la forêt en littérature et à l’écran » qui s'est déroulée à l’université de Rennes 2 le 20 et le 21 novembre 2025, et prolonge les réflexions sur la liminalité inhérente à la forêt en mettant l’accent sur toutes les ramifications possibles dans les diverses représentations littéraires, cinématographiques ou télévisuelles d’un espace toujours ouvert à la reconceptualisation. Il se tient intégralement en ligne.

8 janvier 2026 (13h30-16h) – Dark Forests du gothique et de l’horreur

Marine Galiné (Université de Reims Champagne-Ardenne, CIRLEP), « L’obscurité féconde de la forêt gaélique dans un corpus filmique irlandais »

Chloé Bour-Lang (Université de Strasbourg, SEARCH / Lethica), « De l’instabilité des forêts appalachiennes dans l’Anthropocène : traces spectrales et liminalité gothique dans l’écofiction de Barbara Kingsolver »

Vanessa Besand (Université Bourgogne Europe, CPTC), « La forêt comme espace de sauvagerie dans le cinéma d’horreur américain »

8 janvier 2026 (13h30-16h) – Dark Forests du gothique et de l'horreur

Heure: 8 janv. 2026 01:30 PM Paris

22 janvier 2026 (14h-16h) – Forêts des XIXe et XXe siècles

Morgane Leray (Aix-Marseille Université, ADEF), « “Là était tout le secret de la guerre des Chouans” (Balzac) : la forêt comme force agentive dans les romans de la chouannerie »

Piet Lincken (Belgique/Suède, écrivain, poète et traducteur), « La lisière des forêts vue comme une métamorphose : à partir de la poésie de langue suédoise d’Edith Södergran et de Karin Boye »

22 janvier 2026 (14h-16h) – Forêts des XIXe et XXe siècles

Heure: 22 janv. 2026 02:00 PM Paris

12 février 2026 (14h-16h) – L’écoféminisme en forêt(s)

Soukaïna Boushor (Université Internationale de Casablanca / Ecole Normale Supérieure de Casablanca, Laboratoire Genre, Éducation, Littérature et Médias), « Forêts interdites, corps insoumis : seuils de genre et d’existence dans les récits de retraite féminine »

Nadège Centelles (Université Rennes 2, CELLAM), « Poétique du sang et dystopique forêt. El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga : la maternité questionnée »

12 février 2026 (14h-16h) – L'écoféminisme en forêt(s)

Heure: 12 févr. 2026 02:00 PM Paris

12 mars 2026 (13h30-16h) – Narrations de/dans la forêt à l’écran

Nadia Fuchs (Université Côte d’Azur, EUR CREATES), « Liminalité narrative de la forêt à l’écran dans trois ré-écritures post-modernes des mythes fondateurs états-uniens, The Blair Witch Project (D. Merrick et E. Sanchez, 1999), The Village (M. Night Shyamalan, 2004) et la série From (J. Griffin, 2022) »

Justine Jandot dit Danjou (Institut National Supérieur de l’Éducation Artistique et Culturelle du Cnam, DICEN-Idf), « Forêt(s) et monstruosité(s) dans le cinéma d’horreur : une réflexion sur la nature humaine ? »

Thomas Perier (Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, LLA-CREATIS), « Un, deux, trois, nous irons au bois – Amour, désir et cueillette dans le cinéma francophone contemporain »

12 mars 2026 (13h30-16h) – Narrations de/dans la forêt à l'écran

Heure: 12 mars 2026 01:30 PM Paris

23 avril 2026 (13h30-16h) – Forêts documentaires

Lalie Guillard (Université de Polynésie française, EASTCO), « Écrire depuis la forêt tropicale : expériences de voyageuses en contexte colonial (fin XIXe -début XXe siècle). Mary Kingsley et Titaÿna »

Sarah Schöllhorn (ENS Ulm), « La forêt amazonienne dans les récits des évadés du bagne de Guyane française : promesse de liberté ou seuil infranchissable ? »

Anna Dodier (Université de Poitiers, FoReLLIS), « La forêt et la dictature chilienne : un paysage spectral entre malemort et sépulture. Autour du film Las Cruces (Teresa Aredondo et Carlos Vásquez Méndez, Chili, 2018) »

23 avril 2026 (13h30-16h) – Forêts documentaires

23 avril 2026 (13h30-16h) – Forêts documentaires

28 mai 2026 (14h30-17h) – La forêt dans l’univers jeunesse

Priscillia Mateus (Université du Québec à Montréal), « “L’Autre joue avec le cœur des hommes et sème la tempête” : la forêt comme espace liminoïdal, seuil et limite dans l’œuvre de Pierre Bottero »

Samuel Cuisinier-Delorme (Université Clermont Auvergne, IHRIM), « “J’en ai vu des vertes et des pas mures dans cette forêt” (Le Livre de la Jungle) : rôles et fonctions de la forêt et de ses seuils dans les longs métrages des Walt Disney Animation Studios »

Elisa Carfantan (Université Rennes 2, APP), « Animée, animiste ? La forêt comme lieu de révélation du sensible et de l’alternatif dans les films d’animation grand public »

28 mai 2026 (14h30-17h) – La forêt dans l'univers jeunesse

Heure: 28 mai 2026 02:30 PM Paris

11 juin 2026 (13h30-16h) – Forêts intermédiales

Agoutche El Mehdi (École Normale Supérieure de Casablanca), « Forêts hétérotopiques et narrations du vivant : vers une écopoétique intermédiale entre littérature, cinéma et jeu vidéo »

Geneviève Dragon (Aix-Marseille Université, CIELAM), « Au-delà de la wilderness : forêt liminale et marginalité dans Black Hole, roman graphique de Charles Burns »

Diane Leblond (Université de Lorraine, IDEA), « Olive franchit le cadre du tableau (The Last Tree, 2023) : quand les forêts intermédiales de Luke Adam Hawker dessinent un avenir à planter plutôt qu’à construire »

11 juin 2026 (13h30-16h) – Forêts intermédiales

11 juin 2026 (13h30-16h) – Forêts intermédiales

