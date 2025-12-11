Conférence annuelle d’Études Allemandes Canada (University of Alberta, Edmonton, Canada)

Conférence annuelle d’Études Allemandes Canada

(Anciennement l’Association canadienne des professeurs universitaires d’allemand)

Du 22 au 24 Mai 2026

Université de l’Alberta, Edmonton

Nous vous invitons à soumettre des propositions de communications pour la réunion biennale d’Études Allemandes Canada, qui aura lieu cette année en présentiel à l’Université de l’Alberta, à Edmonton.

Toute proposition de communication soumise en anglais, en français ou en allemand, présentant des recherches originales et inédites en études allemandes, portant sur la littérature, le cinéma, les études culturelles, la langue allemande et la pédagogie des langues, est la bienvenue. Les propositions relevant de domaines connexes (anthropologie, histoire de l’art, études noires, études transnationales et diasporiques, éducation, sciences humaines environnementales, histoire, musicologie, philosophie) sont également bienvenues, pourvu qu’elles entretiennent un lien avec les études allemandes.

Plusieurs formats seront considérés, y compris des propositions innovantes allant au-delà des options ci-dessous:

1. Propositions de communication individuelles (maximum de 350 mots).

2. Propositions de panels préconstitués: des panels de deux ou trois communications sur un thème connexe sont les bienvenus. Les responsables du panel devront soumettre une proposition incluant le thème ainsi que les propositions des communications individuelles, pour un maximum de 1500 mots. Les propositions de panel seront évaluées sur leurs mérites propres, séparément des propositions individuelles.

3. Ateliers favorisant l’engagement des personnes participantes: Les responsables de l’atelier devront soumettre une proposition expliquant les objectifs et les aboutissements de l’atelier (maximum de 500 mots).

4. Tables rondes préconstituées: Les responsables de la table ronde devront soumettre une proposition expliquant le thème, la justification et la liste des personnes participantes (maximum de 500 mots).

En 2026, Études allemandes Canada propose des échanges et contributions autour du thème Imaginer une culture et une discipline du soin (care) et de la communauté. Bien que nous encouragions des propositions liées à ce thème, nous souhaitons aussi recevoir une grande diversité de propositions. Les pistes de réflexion possibles incluent, sans s’y limiter :

· Comment la littérature et d’autres formes d’expression artistique peuvent-elles soutenir le soin et établir une communauté dans une société marquée par un antagonisme croissant ?

· Quelles formes de soin et de communauté peuvent être imaginées dans la fiction, les œuvres biographiques, les témoignages et les genres connexes ?

· Quels débats publics récents ont abordé des formes de soin et de communauté dans la culture allemande contemporaine ou historique ?

· Existe-t-il des œuvres littéraires récentes qui montrent comment l’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour promouvoir une culture du soin? Ou, inversement, comment l’IA peut contribuer à accroître l’isolement social?

· Comment les Études allemandes, en tant que discipline et champ de production de savoir, témoignent-elles de soin ? Existe-t-il une communauté des Études allemandes et pourrait-il ou devrait-il y en avoir une ? Dans quelle mesure les Études allemandes – et plus largement les humanités – constituent-elles un lieu de soin et de communauté ?

· Comment les Études allemandes peuvent-elles contribuer à favoriser le soin et la communauté dans la société au-delà de la discipline elle-même ?

Une copie de votre proposition doit être envoyée par courriel aux responsables du programme au plus tard le vendredi 12 décembre 2025. Les propositions doivent être soumises par voie électronique sous forme de document Word, PDF ou RTF. Un comité de sélection constituera le programme à partir d’un examen à l’aveugle et anonyme : Le nom de la personne qui soumet une proposition ne doit pas figurer sur la proposition elle-même. Veuillez inclure votre affiliation universitaire et vos coordonnées dans le courriel accompagnement votre soumission.

Les décisions seront annoncées au plus tard le lundi 12 janvier 2026.

Le temps de présentation à la conférence est limité à 20 minutes par communication. Les sources primaires en allemand doivent être citées dans la langue originale.

Bourse Seminar pour personnes étudiantes et diplômées récentes : grâce au soutien généreux de la revue Seminar, les personnes étudiantes, diplômées et universitaires sous-employées sélectionnées pour présenter une communication peuvent recevoir une bourse couvrant une partie des frais de participation à la conférence.

Veuillez noter que les personnes qui présentent doivent être des membres cotisants de GSC/ÉAC au plus tard le 15 mars 2026.

Les soumissions doivent être envoyées par courriel aux deux responsables du programme au plus tard le vendredi 12 décembre 2025, aux adresses suivantes :

Prof. Michel Mallet (Université de Moncton) – michel.mallet@umoncton.ca

Prof. Christiane Arndt (Queen’s University) – arndtc@queensu.ca