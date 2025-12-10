Thomas Augais, Irène Gayraud, Thierry Roger (dir.), Poésie et langages du vivant, XXe-XXIe siècles

Poésie et langages du vivant (XXe-XXIe siècles)

Actes des journées d'études organisées à Sorbonne Université en juin 2023 et à l’Université de Rouen Normandie en septembre 2024,

publiés par Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger

On a touché au langage ! L’instrument ancien, privilège hautain de l’homo loquens, impavide houlette du berger de l’Être, est-il en train de nous filer entre les doigts pour servir de pâture aux loups et aux agneaux, de perchoir aux perroquets ou même rouler encore plus loin dans la confusion végétale ou la nuit minérale ? C’est à une telle question que souhaiterait réfléchir ce volume.

Les études dans les domaines de l’écocritique et de l’écopoétique connaissent en effet depuis quelques années une nette accélération, accompagnant les travaux des anthropologues et des philosophes (Bruno Latour, Philippe Descola, Baptiste Morizot, Vinciane Despret) qui nous conduisent à remettre en question l’opposition entre nature et culture. Parallèlement, les travaux des biologistes, des éthologues, des spécialistes de la communication animale et même végétale nous conduisent de jour en jour à réévaluer la notion même de langage, et posent un grand nombre de questions sur les rapports entre le langage humain et les autres formes de communication. Ils conduisent à s’interroger sur la « fin de l’exception humaine », pour reprendre les mots de Jean-Marie Schaeffer.

Cet ouvrage a pour vocation de remettre la poésie au premier plan dans ces recherches, qui ont pour l’instant été très centrées sur la fiction romanesque et l’essai, alors que le poème ne cesse de s’interroger sur l’articulation entre le langage et le réel, et que l’imaginaire poétique ne se satisfait pas des frontières entre les règnes.

Les avancées des sciences du vivant semblent rencontrer certaines intuitions poétiques. « Que serait la biologie sans les poètes ? », s’interrogeait Francis Hallé citant Ponge et Valéry.

Sommaire

Thomas Augais, Irène Gayraud et Thierry Roger Introduction

Patrick Suter Êtres vivants, (dis)symétries, rimes

Alexis Messmer S’ébattre avec et dans la langue et en révéler les logiques vivantes. La poésie de Gherasim Luca : Umwelt discursif et régénération de la langue

Anne Gourio La trame et la trace. Poésie et langage du vivant chez Lorand Gaspar

Barbara Bourchenin « Faire d’une pierre deux coups »

Anagrammes et poèmes de galets chez Jean Dupuy

Mireille Mérigonde Jean Tortel : de la vie des signes aux signes du vivant

Michel Collot La Terre parle ?

François Chanteloup Transposer des langages, ou la responsivité du vivant : Gustave Roud, traducteur des intraduisibles

Bronwyn Louw « L’Épiphanie des rencontres » : la sympoïèse, les lichens et Camillo Sbarbaro

Marie Vigy Les arbres d’Henri Michaux, dépense formelle du végétal et luxe verbal du poème

Émilie Frémond Buffonnades en vers et prose. Un nouveau partage de l’espace

Fabio Berlanda Poétiques du rossignol chez Philippe Jaccottet

Marielle Macé Les oiseaux, les voyelles et les rivières

Marik Froidefond Poésie prédatrice ?

Alix Borgomano Traduire quand même ? Spéculations poétiques et (il)lisibilité du vivant