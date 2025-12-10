Xavier Bonnier, Florence Fix (dir.), Le Détour du comparant. La métaphore à l’épreuve du temps littéraire

Le Détour du comparant. La métaphore à l’épreuve du temps littéraire

Sous la direction de Xavier Bonnier et Florence Fix

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 693, 2025.

Après Le Parcours du comparant (2015), puis Le Retour du comparant (2019), voici proposé Le Détour du comparant, ultime volet de cette enquête collective sur le devenir littéraire des métaphores. Les seize communications du colloque international éponyme (Rouen, 2022) sont ici regroupées.

Table des matières…

Lire les résumés…

—

Existe également en version reliée - EAN 9782406187790- au prix de 102 EUR.