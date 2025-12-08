Épopée et registre épique dans la littérature ukrainienne (Revue Projet Épopée)

Le numéro 2027 de Projet Épopée sera consacré à l’étude de l’épopée et du registre épique dans la littérature ukrainienne.

Il s’agira d’interroger, dans une perspective comparatiste, la manière dont les œuvres ukrainiennes – anciennes ou contemporaines – reproduisent et transforment, construisent et déconstruisent, pensent et détournent les formes épiques traditionnelles.

Les propositions pourront porter, entre autres, sur :

- les épopées ukrainiennes anciennes et leurs différentes interprétations ;

- la figure du héros de l’épopée en Ukraine et son évolution dans le temps ;

- les réécritures, détournements ou réappropriations modernes et contemporaines de l’épopée en Ukraine ;

- les manifestations du registre épique dans la poésie, le roman, le théâtre ou les récits documentaires ukrainiens ;

- l’épopée en contexte de guerre, de résistance ou de défense identitaire des Ukrainiens ;

- les liens entre épopée, témoignage, mémoire et imaginaire national en Ukraine ;

- les dynamiques de traduction, circulation et réception des textes épiques ukrainiens.

Responsables du numéro

Galyna DRANENKO, Eur’ORBEM, Sorbonne Université ; Département de philologie française et de traduction, Université nationale de Tchernivtsi (Ukraine)

Alla SHVETS, Institut de Littérature Taras Chevtchenko, Académie nationale des sciences de l’Ukraine, Kyïv ; Université Polytechnique nationale de Lviv (Ukraine)

Modalités de soumission

Les propositions d’articles en français doivent être envoyées avant le 31 mars 2026, et inclure :

- le titre de l’article ;

- un résumé (entre 3 000 et 5 000 signes, espaces compris) ;

- une courte biobibliographie de l’auteur·rice.

—

Les propositions sont à adresser aux adresses : galynadranenko@yahoo.fr et alla_shvec@ukr.net

Calendrier

31 mars 2026 : date limite d’envoi des propositions

31 mai 2026 : notification d’acceptation

15 décembre 2026 : remise des articles rédigés

2027 : publication du numéro

Site de la revue :

https://journals.openedition.org/epopee/