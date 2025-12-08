L’autisme en toutes lettres : écritures, figures et réceptions de l’autisme en littérature (MSH Clermont-Ferrand)

Colloque organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS, UR 4280)

de l’Université Clermont Auvergne

les 20, 21 et 22 avril 2026, à la MSH de Clermont-Ferrand (4 rue Ledru).

Ces dernières décennies, les recherches consacrées à l’autisme se sont considérablement développées, y compris dans le champ des sciences humaines et sociales. La littérature, cependant, reste un terrain encore largement inexploré pour penser la manière dont l’autisme se dit, se représente et se reçoit. Ce colloque propose d’ouvrir un espace de réflexion interdisciplinaire et interculturel autour de la présence de l’autisme dans les textes littéraires, à toutes les époques et dans toutes les aires géographiques et culturelles. Il entend aborder les enjeux multiples qui se jouent dans cette rencontre : représentations, écritures, lectures, réceptions, transmissions.

Cette manifestation scientifique, qui réunira chercheuses et chercheurs, autrices et auteurs et personnes autistes, invite à croiser approches théoriques, études de cas, lectures critiques et témoignages, en particulier autour des axes suivants :

1. Présence explicite de l’autisme en littérature

Comment la littérature représente-t-elle des personnages explicitement identifiés comme autistes ? Y a-t-il des genres privilégiés (roman, théâtre, autobiographie, bande dessinée, littérature jeunesse…) pour aborder cette thématique ? On pourra interroger les choix de narration, les enjeux liés au réalisme ou à son refus, ou encore la valeur de ces représentations pour le public. Seront abordés les représentations de personnages identifiés comme autistes dans les textes littéraires, la mise en récit de l’expérience de l’autisme par des autrices ou auteurs autistes ou non, ou encore la question des genres littéraires.

2. Présence implicite et lectures rétrospectives

Certains textes présentent des personnages (Bartleby dans la nouvelle de Melville, Meursault dans L’Étranger de Camus…), des thèmes ou motifs, des traits d’écriture qui, rétrospectivement, sont parfois lus comme autistiques voire autistes. Parfois, c’est même l’autrice ou l’auteur qui fait l’objet d’un « diagnostic » a posteriori. Que nous disent ces relectures sur les œuvres littéraires qui en sont l’objet ? Que nous disent-elles peut-être surtout des sociétés qui les produisent ? Nous nous pencherons sur ces interprétations faites à la lumière des connaissances actuelles sur l’autisme et, dans une approche sociopoétique, sur l’empreinte des représentations sociales.

3. Autrices et auteurs autistes et enjeux d’écriture

Certaines personnes autistes ont choisi de témoigner littérairement de leur expérience de l’autisme. D’autres construisent une œuvre littéraire sans référence explicite à l’autisme. Y a-t-il une écriture autistique ? L’autisme de la personne qui écrit joue-t-il un rôle dans ce qu’elle apporte au paysage littéraire ? Comment les œuvres écrites par des personnes autistes interrogent-elles les notions de voix, d’identité et de création ? Ici, nous envisagerons notamment les parcours d’autrices et d’auteurs autistes – qu’ils écrivent ou non sur l’autisme –, les enjeux esthétiques, politiques et sociaux de l’auto-représentation, ou encore les rapports entre singularité cognitive, création littéraire et style.

4. Lectures, interprétations et réceptions « autistiques »

Les personnes autistes ont-elles une manière particulière de lire les textes littéraires ? Existe-t-il des lectures « autistiques » ? Si oui, que nous apprennent-elles sur l’autisme et sur l’acte de lecture lui-même ? On pourra explorer la question des identifications, des interprétations originales et des appropriations créatives à travers ces questionnements sur les manières singulières de lire et de s’approprier les textes et sur l’autisme comme horizon herméneutique possible.

5. Perspectives interdisciplinaires et transculturelles

L’autisme n’appartient pas à une culture unique : ses représentations varient selon les domaines, les contextes, les langues, les traditions. Comment circulent ces images d’un espace littéraire à un autre ? Quels dialogues s’ouvrent entre littérature, arts et sciences pour dire – ou taire – l’autisme ? Ici, il s’agit d’observer les échanges entre littérature, arts et sciences dans la mise en mots de l’autisme, de croiser ce que différentes littératures disent ou ne disent pas de l’autisme et de prendre en compte les circulations des représentations de l’autisme entre cultures, langues et époques.

—

Le colloque inclura des lectures, des présentations de livres et la restitution de l’atelier d’écriture organisé pendant l’année universitaire 2024-2025 au Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) TSA 63 et à l’Université Clermont Auvergne par la Mission Autisme & TND, le Service Université Culture de l’UCA et le GEM, et animé par Dalie Farah et Myriam Lépron.

Le colloque aura lieu principalement à la Maison des Sciences Humaines de Clermont-Ferrand. Il sera conçu dans une perspective inclusive, avec une attention particulière portée à l’atmosphère sensorielle et un espace calme à l’écart du lieu des communications.

Une publication des actes après une double expertise des textes est prévue.

Les propositions de communication, en français ou en anglais, doivent être accompagnées d’un résumé de 300 mots maximum et d’une courte présentation biobibliographique. Merci d’adresser vos propositions avant le vendredi 16 janvier 2026 à l’adresse suivante : helene.vial@uca.fr. Elles seront examinées par le comité scientifique du colloque pour la fin du mois de janvier.

Le CELIS prend en charge une nuitée (deux pour les personnes vivant à l’étranger), un déjeuner et un dîner. Les nuitées et repas restants ainsi que le transport sont à la charge des participantes et participants.