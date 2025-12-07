L’animal, objet du savoir médiéval : encyclopédies, livres de chasse, bestiaires. XXVIe Colloque de la Société Internationale Renardienne (Pau)

L’animal, objet du savoir médiéval : encyclopédies, livres de chasse, bestiaires

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 30 septembre-3 octobre 2026

Appel à contributions

La Société Internationale Renardienne a le plaisir de vous annoncer la tenue du son XXVIe Colloque en France, dans la ville de Pau située aux pieds des Pyrénées. Il sera organisé par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et portera notamment sur l’animal comme objet du savoir médiéval.

Au Moyen Âge, les discours savants et les représentations qui les accompagnent envisagent les animaux sous des angles divers : pratique et concret pour les livres de chasse et de fauconnerie, analytique et classificatoire pour les encyclopédies, symbolique et spirituel pour les bestiaires. Loin de se contredire, ces discours se complètent et s’influencent les uns les autres. Ils nous donnent accès à une culture médiévale du monde animal surprenante et fascinante, qui nous permet aussi de mieux comprendre des allusions de la littérature narrative ou poétique ou de mieux apprécier certaines énigmes littéraires. Afin de favoriser les échanges autour du savoir sur l’animal et de sa place dans nos recherches, nous invitons les participants à ce XXVIe colloque renardien à privilégier notamment les pistes suivantes :

– la chasse et la fauconnerie

Pour ce colloque qui se tiendra en Béarn, dans le pays de Gaston Phébus, nous souhaitons mettre à l’honneur les livres de chasse : on pourra ainsi s’intéresser au développement de ce genre littéraire, aux particularités de sa langue et de ses illustrations, à ce qu’il nous dit de la relation entre les hommes du Moyen Âge et les animaux. On ouvrira la réflexion au motif de la chasse tel qu’il apparaît dans d’autres genres littéraires, par exemple à la faveur de certaines péripéties romanesques, de récits de songe ou encore par le biais des métaphores.

– la représentation de l’animal dans les encyclopédies

Que des livres entiers leur soient réservés ou que leur présence soit plus diffuse, les animaux occupent une place de choix dans les ouvrages encyclopédiques médiévaux. Quels sont les bêtes, les oiseaux et les poissons qui figurent dans ces ouvrages et comment leur liste évolue-t-elle au fil des siècles ? Quelle place occupent-ils dans l’ordre du discours savant et comment ce savoir « zoologique » circule-t-il d’une langue à l’autre ? Pourquoi les savants du Moyen Âge ont-ils porté aux animaux une telle attention et que pouvons-nous apprendre aujourd’hui des textes et des

images qui en témoignent ?

– les relations entre les animaux et les autres acteurs du monde naturel

Textes et images médiévaux fourmillent d’exemples d’interactions entre herbes et bestes, ou encore avec ces autres acteurs de la nature : les pierres. Qu’il s’agisse des pierres cachées dans la tête d’un poisson, de la résine d'un arbre se durcissant en une pierre précieuse, ou encore des

limaces nées de la chaleur de l'herbe, les interactions entre végétaux, animaux et minéraux fournissent aux auteurs, savants et artistes d’inépuisables sujets d'admiration et de réflexion, qu’il est possible d’étudier pour questionner notre propre regard sur la nature et sur la relation que les êtres humains entretiennent avec elle.

Outre ces pistes de recherche, les communications qui porteront sur tout autre sujet traditionnel de la Société Renardienne (contes animaliers, fables, fabliaux, etc.) seront les bienvenues. Nous accueillerons aussi volontiers les propositions de sessions thématiques, par exemple sous forme

de table ronde réunissant quelques chercheurs autour d’un corpus ou d’une question méthodologique.

Il est également dans la tradition de la société d’accueillir les jeunes chercheurs dès le début de leurs carrières scientifiques : les doctorantes et doctorants, ainsi que les jeunes chercheuses et chercheurs en général, ne doivent donc pas hésiter à proposer leur participation.

Ces communications pourront se faire dans n’importe quelle langue européenne, en privilégiant le français et l’anglais si cela est possible. La durée prévue de chaque communication est de vingt minutes, suivies d’un temps de discussion.

Les propositions de communication, comprenant un titre et un résumé de cinq à dix lignes, sont à nous faire parvenir avant le 31 décembre 2025 à l’adresse suivante : renard26@univ-pau.fr



Les organisateurs

Baptiste Laïd

baptiste.laid@univ-pau.fr

Cécile Rochelois

cecile.rochelois@univ-pau.fr