Robert Badinter : homme de lettres et de droit (Saint-Malo)

Le 9 octobre 2025, Robert Badinter a rejoint Victor Hugo, son idole et guide, au Panthéon. Avocat, ministre de la justice, président du Conseil constitutionnel, professeur d’université et écrivain français, il est né le 30 mars 1928 à Paris de parents juifs immigrés de Bessarabie, et est décédé le 9 février 2024 dans la même ville. Il était un fervent défenseur de l'abolition de la peine de mort. Lorsqu'il a été nommé ministre de la Justice en 1981 sous la présidence de François Mitterrand, il a fait adopter l'abolition de la peine de mort, réalisant ainsi l’un des objectifs plus importants de sa vie. Le 17 septembre 1981, Badinter prononça devant l'Assemblée nationale le discours décisif qui, 190 ans après Le Peletier de Saint-Fargeau en 1791 – suivi non seulement par Victor Hugo, mais aussi par d'autres personnalités telles qu'Albert Camus, Léon Gambetta, Georges Clemenceau et Jean Jaurès, entre autres – a conduit à l'abolition définitive de la peine de mort en France, dernier pays d’Europe à l’abolir.

Le point de départ de l'engagement infatigable de Badinter contre la peine capitale a été sa première expérience du ‘mur lisse’ (expression utilisée par Henry Torrès), lorsqu’il a défendu Roger Bontems, condamné à mort avec Claude Buffet pour le meurtre du gardien de prison Guy Girardot et de l'infirmière Nicole Comte lors d'une tentative d'évasion de la prison de Clairvaux. Bontems a été exécuté en novembre 1972, sans avoir tué personne. Cette expérience a été traumatisante pour l’homme et l’avocat en quête permanente de justice, et l’a amené à faire du combat contre la peine de mort une priorité. Peu avant sa mort, Badinter reviendra sur cette expérience marquante dans une interview avec Darius Rochebin : « L'accusé est tout près, juste derrière vous (dans la salle d'audience, note de l'auteure). Un jour, au milieu d’un silence, j'ai entendu la respiration de l'homme qui encourait la mort. Ce son ne m'a plus jamais quitté. Je devenais dépositaire de la vie qui palpitait derrière moi. »

Grâce à son engagement convaincu, plusieurs condamnés à mort ont été sauvés de la guillotine: Patrick Henry en 1976, Michel Bodin en 1977, Mohamed Yahiaoui en 1978, Michel Rousseau en 1979, Jean Portais en 1979, Norbert Garceau en 1980.

Dans son livre L'Éxécution (1973), Badinter documente l'expérience du procès Bontems/Buffet. Mais au-delà de la peine de mort, Badinter a défendu une prison plus humaine, a aboli la criminalisation de l’homosexualité, a obtenu l’adhésion de la France à la Convention européenne des droits de l’homme, a collaboré à la création du Mémorial de la Shoah à Paris, s’est intéressé à l’histoire de Condorcet, a documenté l’antisémitisme de l’Ordre des avocats pendant la période de Vichy, a documenté le procès Bousquet, s’est intéressé de près à la guerre Russie/Ukraine et a rendu hommage à sa grand-mère paternelle, Idiss. En résumé, le droit et le poétique sont intimement liés chez Badinter, et c’est cette symbiose entre l’homme de droit et l’homme de lettres que je vous invite à explorer, sans vous limiter aux combats contre la peine de mort, mais en portant le regard sur toute la richesse juridique et littéraire de l’œuvre de Robert Badinter, qui mérite sans nul doute un hommage particulier.

—

Colloque en cercle restreint (10 personnes) de trois jours, du 28 au 31 octobre 2026, à l’Hôtel Saint-Malo-Golf à Saint-Malo

«Robert Badinter : homme de droit et de lettres».

Il sera demandé à chaque intervenant d’envoyer un résumé détaillé de sa contribution aux autres participants au plus tard deux semaines avant le début du colloque (2 pages, police Times New Roman 11, interligne 1,15).

Ce colloque est organisé dans le but de publier un ouvrage collectif peu après, la date limite de remise des contributions finales étant fixée au 31 décembre 2025. La langue de présentation et de publication est le français.

Les frais de séjour et de repas seront entièrement pris en charge par l'organisatrice. Les frais de voyage restent à la charge des participants.

Résumé (une demi-page, police Times New Roman 11, interligne 1,15) accompagné d'une brève biographie avant le 31 décembre 2025 à adresser à : Alexandra.Juster@uibk.ac.at.

—

