Dramatisations politiques. Théâtre, politique et idéologie au XIXe s. (European Drama & Performance Studies, vol. 26-2)

Appel à contributions pour le numéro

Dramatisations politiques. Théâtre, politique et idéologie au XIXe siècle

(European Drama & Performance Studies, 26-2)

Sous la direction de Brigitte Krulic (Université Paris Nanterre)

« Le théâtre est une tribune. Le théâtre est une chaire. Le théâtre parle fort et parle haut. […] les idées prennent sur scène une force extraordinaire : les acteurs ont face à eux non une addition d’individus mais un public dont la capacité de réaction est décuplée » (Lucrèce Borgia, Préface, 1833). A plusieurs titres, le théâtre se révèle enfant de la muse démocratique. Avant l’avènement du suffrage universel masculin (1848) et la mise en place d’un système efficace d’instruction publique, il diffuse les idées et les représentations qui façonnent les débats autour de l’héritage conflictuel de la Révolution et de la démocratisation politique et sociale. Il contribue ainsi à la constitution de l’opinion publique ; s’il ne vise la plupart du temps qu’à divertir, il s’adresse à un public d’individus-citoyens formant désormais le corps de la nation, fussent-ils passifs, comme les femmes et la très large majorité d’hommes exclus du suffrage universel.

L’analyse se concentrera sur le « long XIXe siècle », des décrets impériaux de 1806-1807 fixant le cadre légal de l’institution théâtrale à 1914, en tenant compte de la périodisation induite par les changements de régime et les mutations politiques et sociales (fin de « l’illusion lyrique » de 1848, avènement du suffrage universel, suppression du privilège sous l’Empire, qui consacre la régulation du marché, diffusion de l’instruction primaire, avènement de la république parlementaire en 1870-1871).

Axes de réflexion (non exhaustifs) :

-Usages et pratiques politiques de la scène

-Carrières et trajectoires

-Idéologies en scène ; relire le passé pour éclairer le présent.

-Le Pouvoir et les institutions en scène

-Femmes de (au) théâtre

-Stéréotypes

-Les instances de médiation : presse, associations professionnelles

-La critique théâtrale comme instrument politique et idéologique de second degré

—

Les propositions de contributions (titre provisoire, résumé de 300 mots max. et brève biobibliographie, en français ou en anglais) devront être envoyés avant le 15 janvier 2026 à Brigitte Krulic (bkrulic@parisnanterre.fr).

Les articles retenus (entre 30 et 40 000 signes) sont à envoyer avant le 15 avril 2026.

La publication du numéro est prévue à l’automne 2026.