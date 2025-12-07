D’un siècle à l’autre : Mlle Raucourt et Mlle George ou le renouvellement des modèles, 1780–1830 (en ligne)

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine séance du webinaire mensuel « Circulations théâtrales : le rôle des agentes », le vendredi 12 décembre de 14h à 16h, sur BBB.

Nous aurons l'honneur d’écouter Florence Filippi (Université de Rouen Normandie) pour une conférence intitulée « D’un siècle à l’autre : Mlle Raucourt et Mlle George ou le renouvellement des modèles (1780–1830) ».

Le webinaire se veut accessible à toutes et à tous, aux chercheurs et aux chercheuses, aux étudiantes et aux étudiants, aux curieux et aux curieuses, aux amies et aux amis, que vous souhaitiez rejoindre le groupe de recherche ou simplement écouter les conférences.

Pour participer à l’événement, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant : https://bbb.univ-avignon.fr/rooms/txo-fyd-5sy-ntg/join

D’un siècle à l’autre : Mlle Raucourt et Mlle George ou le renouvellement des modèles (1780–1830)



Les trajectoires de Mlle Raucourt (1756-1815) et Mlle George (1787-1867) ne relèvent pas tant de l’exception que d’une dynamique historique où les actrices deviennent des vecteurs essentiels de transformation culturelle, capables de renouveler les codes du théâtre, mais réussissent aussi à contrevenir aux assignations de genre en influençant les discours et les représentations sociales. Leur rôle de passeuses s’exerce à plusieurs niveaux : esthétique (transmission et renouvellement), social (visibilité du désir féminin, indépendance économique et artistique), politique (interaction avec les pouvoirs, crises institutionnelles) et médiatique (structuration du vedettariat). Elles incarnent ainsi la naissance d’un nouveau régime de l’actrice : non plus simple interprète, mais agente de circulation symbolique, figure publique capable d’articuler les tensions d’une époque en mutation.



Florence Filippi est maîtresse de conférences à l’université Rouen Normandie en études théâtrales et littérature française, spécialiste de l’histoire du jeu et des représentations sous la Révolution, l’Empire et la Restauration. Elle s’intéresse plus particulièrement aux mémoires et correspondances d’actrices et d’autrices du premier XIXe siècle. Elle a publié, avec Sara Harvey et Sophie Marchand, Le Sacre de l’acteur. Émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt (Armand Colin, 2017) et, plus récemment Le Coeur seul : vestiges de l'amour et ferments de la liberté dans l'oeuvre romanesque de Claire de Duras, PURH, 2025.

Rappel du programme annuel 25-26

17 octobre : Marianne Bouchardon, Sorbonne Université : « Suzanne Lalique, décoratrice et costumière à la Comédie-Française : l'invention d'un style qui s'exporte »

14 novembre : Oriane Chevalier, Université Clermont Auvergne : « Judith Gautier : traductrice du théâtre chinois et japonais pour la Belle Époque »

12 décembre : Florence Filippi, Université de Rouen : « D’un siècle à l’autre : Mlle Raucourt et Mlle George ou le renouvellement des modèles (1780–1830) »

30 janvier : Flávia Hiroki, Université Marie et Louis Pasteur : « Entre Paris et Rio de Janeiro : la dramaturgie de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), influences théâtrales françaises et construction d’une identité féminine brésilienne dans la Première République au Brésil (1889-1930) »

18 mars : présence du webinaire lors de la JE « invisibiliser/visibiliser les femmes » à l'Université Bourgogne-Europe.

27 mars : Bernard Jeannot-Guerin, Université de Lorraine : « De Dufresne à Dion, le souffle des chanteuses québécoises et le renouveau du spectacle musical français (1970-2000) »

10 avril : Véronique Lochert, Université de Haute-Alsace : « Les dédicaces, indices du rôle joué par les reines dans la circulation du théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles »

29 mai : Céline Candiard, Université Lumière-Lyon 2 : « Comédiennes françaises en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles) »

Contacts :

Corinne François-Denève : corinne.francois@u-bourgogne.fr

Nicolas Diassinous : nicolas.diassinous@univ-avignon.fr

L’argumentaire du webinaire est disponible ici : https://www.fabula.org/actualites/129952/circulations-theatrales-le-role-des-agentes-saison-2-webinaire.html