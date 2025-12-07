Études théâtrales, n° 18 : "Théâtre et pensée"

L’enjeu du numéro Théâtre et pensée est de revenir sur la relation dialectique, à la fois subtile et complexe, entre pensée théorique et pratique théâtrale. Le désir réflexif, si manifeste chez les artistes du XXe siècle, l’exigence empirique, si prégnante dans les études théâtrales depuis leur émergence dans les années 1960, demeurent-ils d’actualité, à l’heure où s’affirme une nouvelle doxa, qui considère qu’en passer par la réflexion théorique (se nourrir des sciences humaines, de la pensée dramaturgique, interroger l’historicité des discours, etc.) est superflu ou obsolète et que doivent primer l’intuition et l’émotion ?

La relation entre théâtre et pensée demeure-t-elle néanmoins féconde aujourd’hui ? Si oui, comment est-elle vécue, expérimentée, analysée ?

Pour nourrir la réflexion, nous avons proposé à quelques spécialistes en études théâtrales de faire le point sur leur rapport à la pratique. Ces réflexions sont suivies d’un florilège de textes de Jean-Marie Piemme : ils occupent une place centrale dans ce numéro parce qu’ils présentent un exemple remarquable de cette complémentarité nécessaire entre théorie et création. Il s’agit du deuxième volume de ses Accents toniques(2017-2023), que nous sommes heureux de publier ici. Pour finir, trois entretiens avec des artistes nous éclairent sur la relation qu’ils établissent entre théorie et pratique dans leurs créations. Ce sont ces réflexions, analyses, projets et témoignages qui, réunis, donnent corps à ce numéro.

