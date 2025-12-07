L’autofiction : de la théorie à la pratique (Revue Colloquia Comparativa Litterarum)

Appel à contributions

Revue Colloquia Comparativa Litterarum Vol. 12 (2026)

L’autofiction : de la théorie à la pratique

Le numéro 12 de la revue annuelle Colloquia Comparativa Litterarum sera consacré à des problèmes d’ordre comparatif, historique et théorique liés à l’approche autofictionnelle. Les chercheurs en Littérature comparée sont invités à contribuer à l’étude des formes et genres, tant traditionnels que novateurs, de l’écriture de soi dans des textes de différentes aires culturelles et linguistiques. Les dispositifs de mise à nu de l’intime et de mise en récit d’expériences subjectives fondatrices ou banales, ainsi que la thématisation de la réinvention de soi peuvent se révéler propices à l’analyse d’œuvres d’auteurs représentatifs de périodes et de tendances littéraires allant du XVIIIe au XXIe siècle.

Aussi, la méthodologie comparative et plus généralement interdisciplinaire se prêtera-t-elle à une réévaluation de l’évolution et de la porosité des techniques narratives autofictionnelles, à l’examen des particularités des contextes socioculturels donnant lieu à la récurrence de certains thèmes et motifs. Une attention particulière pourrait être accordée à la quête identitaire à travers l’écriture de soi, féminine ou (post)féministe, ainsi qu’aux enjeux éthiques et esthétiques de toute démarche de projection ou d’exploration de soi à travers l’acte d’écrire et de dévoiler le récit de sa vie. En quête des (en)jeux du je, les modalités d’écriture autofictionnelle sont en renouvellement perpétuel, alimentant les débats théoriques.

Les contributions peuvent porter sur les axes suivants :

1. « Le pacte autobiographique » d’après Philippe Lejeune et les modes de sa transformation dans la littérature contemporaine;

2. Les souvenirs comme testament. Les pouvoirs et les défaillances de la mémoire humaine;

3. La réception critique, les défis théoriques et les renouvellements de l’autofiction définie par Serge Doubrovsky comme « fiction d’événements et de faits strictement réels »;

4. La part de littérarité et de véridicité dans l’autofiction;

5. L’autofiction et les médias;

6. L’autofiction dans d’autres formes d’art (le cinéma, les arts plastiques, le théâtre, la photographie), etc.

—

Coordinateur thématique : Prof. Milena KIROVA, D. Sc.

Pour son prochain numéro, la revue lance également un appel à contributions pour la rubrique « Miscellanea » et accepte des comptes rendus de nouveaux ouvrages en littérature comparée.

Format des articles : 27 000 caractères.

Date limite des soumissions : 31 janvier 2026

Les articles, ainsi que les comptes-rendus, en bulgare, français ou anglais pour le prochain numéro de la revue devraient être envoyés jusqu’au 31 janvier 2026 à l’adresse électronique colloquiacl@gmail.com

—

