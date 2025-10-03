Jacques Lacarrière, D'une Grèce l'autre

On connaît Jacques Lacarrière, l’écrivain, l’arpenteur infatigable de la Grèce et de ses mythes, le passeur érudit de ce pays-monde où l’histoire et la légende se confondent. Mais on oublie parfois qu’il fut aussi un chroniqueur de presse incisif, un observateur attentif des bouleversements sociaux, culturels et politiques, bref, un guetteur de signes dans l’actualité grecque.

Pendant une quarantaine d’années, Jacques Lacarrière a scruté la Grèce au fil de ses articles publiés dans Le Monde, Le Nouvel Observateur, L’Express et d’autres grandes revues. Il y raconte une Grèce autre, celle des écrivains modernes et des poètes injustement méconnus, celle des régimes politiques et de leurs convulsions, celle du quotidien aussi, loin du pittoresque de carte postale. Des colonels à la chute de la dictature, des ombres de la guerre civile à l’épopée des résistants, des îles oubliées aux avant-gardes littéraires, il nous livre un kaléidoscope vif et passionné d’un pays qui ne cesse de se réinventer.

À travers ces textes, c’est une Grèce en mouvement qui se dévoile, une terre où Homère et Séféris conversent avec Rítsos et Angelópoulos, où le fracas de l’Histoire n’éteint jamais tout à fait la poésie du monde. Avec son style à la fois lumineux et incisif, Jacques Lacarrière nous invite à poser un regard neuf sur cet Orient européen qui, sous sa plume, devient un territoire à la fois intime et universel.

