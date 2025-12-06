Elisa Bricco, Poétique du mini-phototexte

Les mini-phototextes sont des objets hybrides où les photographies interagissent avec le texte pour raconter des histoires personnelles ou fictionnelles. Cette forme intermédiale est pratiquée depuis les années 60 par des auteur·e·s et des artistes : Martine Aballéa, Christian Boltanski, Sophie Calle, Patrick Devresse, Jean Le Gac, Paul Léger, Valérie Mréjen, Anne-James Chaton, Jérôme Game, Christian Garcin, Claire Legendre et Jérôme Bonetto, Benoît Peeters et Marie-Claire Plissart, Lucien Suel. L’analyse de leurs œuvres fournira une illustration approfondie des possibilités de la création par les connexions entre images et textes en régime minimal et numérique. Tout le monde peut créer des mini phototextes sur les réseaux sociaux et dans ce livre vous trouverez des pistes de lecture pour les affronter d’un point de vue narratif.

Mini phototexts are hybrid objects where photographs interact with text to tell personal or fictional stories. This intermedial form has been practiced since the 1960s by authors and artists: Martine Aballéa, Christian Boltanski, Sophie Calle, Patrick Devresse, Jean Le Gac, Paul Léger, Valérie Mréjen, Anne-James Chaton, Jérôme Game, Christian Garcin, Claire Legendre and Jérôme Bonetto, Benoît Peeters and Marie-Claire Plissart, Lucien Suel. The analysis of their works will provide an in-depth illustration of the possibilities of creation through the connections between images and texts in a minimal and digital regime. Everyone can create mini phototexts on social networks and in this book you will find reading ideas to tackle them from a narrative point of view.