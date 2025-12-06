Marquise & Parfums : Écritures, senteurs et imaginaires (1626–2026)

À l’occasion du 400ᵉ anniversaire de la naissance de Madame de Sévigné

L’année 2026 invite à revisiter la figure de Madame de Sévigné sous l’angle des sens, du parfum et des savoirs botaniques du XVIIᵉ siècle. Sa correspondance, les pratiques cosmétiques de son temps (telle la célèbre eau de la Reine de Hongrie), ainsi que l’importance accordée aux plantes aromatiques et médicinales, ouvrent un champ fertile où se croisent littérature, histoire du sensible, poétique du soin et imaginaires olfactifs.

Issu d’un travail de recherche mené au sein de la Collection olfactive (Marie Delarbre Éditions), cet appel souhaite interroger la manière dont odeurs, essences, jardins, atmosphères et gestes parfumés traversent les textes, du XVIIᵉ siècle à aujourd’hui, et nourrissent les écritures poétiques, narratives, critiques ou expérimentales.

Axes de réflexion



1. La Correspondance de Madame de Sévigné : une écriture des sens

Senteurs, atmosphères, corps et saisons dans les lettres.

L’eau de la Reine de Hongrie : usages, rituels, valeurs symboliques.

Parfum et mélancolie : vers une poétique de l’humeur.

Distillation, condensation, transmission : gestes épistolaires.

2. Parfums, eaux et remèdes : imaginaires olfactifs du XVIIᵉ siècle

Cosmétisme, médecine, magie odorante : eaux, baumes, plantes.

Représentation du corps parfumé dans les textes.

Fonctions sociales, politiques ou morales des parfums.

Relectures modernes ou contemporaines : poésie, fiction, essai.

3. Jardins, herbiers et géopoétique : plantes et lieux sévinéens

Jardins de simples, herbiers, savoirs médicinaux.

Symbolique du romarin, de la lavande, de la mélisse, du thym, etc.

Géographie affective : Provence, Bretagne, Paris.

Le jardin comme dispositif littéraire ou poétique.

4. Sévigné figurée : identité, mythe et parfum

Sévigné dans les arts, les récits et les réécritures contemporaines.

Parfum, féminité, sociabilité, représentation.

Critique des images : entre histoire et mythologie littéraire.

Héritages : figures de femmes et “marquises” modernes.

5. Poétique du parfum : littérature, arts et expérimentations sensorielles

L’odeur comme archive sensible, trace ou métaphore.

Théorie et esthétique de l’olfaction.

Écritures hybrides : texte + matériau olfactif, poésie botanique, narration distillée.

Parfum comme moteur de création littéraire.

Modalités de soumission :



Date limite pour l’envoi des propositions (300–500 mots) : 31 décembre 2025.

Date limite pour l’envoi des textes définitifs : 31 mars 2026.

Envoi à : delarbre.marie@gmail.com

Organisation : Marie Delarbre Éditions – Collection olfactive.

Articles attendus : 15 000 à 30 000 signes.