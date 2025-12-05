Où (en) est le médiévalisme? Where is medievalism (at)? (Paris, Sorbonne Nouvelle)

Où (en) est le médiévalisme? Where is medievalism (at)? (English version & versión en español below)

Colloque international

Université Sorbonne Nouvelle les 12, 13 et 14 novembre 2026, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France.

Vingt-cinq ans après La trace médiévale et les écrivains d’aujourd’hui (2000), quinze depuis la publication de Médiévalisme. Modernité du Moyen Age (2010) et Médiéval et militant. Penser le contemporain à travers le Moyen Âge ([2011], 2015), une décennie après Medievalism: Key Critical Terms (2014), et alors que viennent de paraître Les médiévistes face aux médiévalismes (2023) et le Dictionnaire du Moyen Age imaginaire (2022), ce colloque se propose de dresser une cartographie européenne et mondiale du médiévalisme, le domaine relatif à la réception érudite et créatrice du « Moyen Âge ».

Dans quelles institutions et sur quels objets portent les études médiévalistes, quels en sont les acteurs, et dans quelles disciplines ? Partant de ces dernières années, il s’agira de remonter le temps jusqu’à la fin du XXe siècle, avec le lancement de la « vague » actuelle, conjointement par Paul Zumthor (Parler du Moyen Âge, 1980) et Leslie Workman (Studies in Medievalism, 1979-), afin de distinguer diverses phases, variables d’un pays à l’autre, parfois au sein d’une même aire géographique.

Les propositions de communications privilégieront les synthèses aux études de cas, même si ces dernières ne sont pas exclues, surtout si elles possèdent une valeur exemplaire.

Le colloque sera organisé à la Sorbonne Nouvelle les 12, 13 et 14 novembre 2026, avec le soutien de l’Institut Universitaire de France.

Les propositions (en anglais, espagnol et français) sont à envoyer pour le 15 février 2026 à l'adresse medievalismemedievalism@proton.me. Elles seront examinées par un comité scientifique composé de Justine Breton (U. de Lorraine), Clínio Oliveira de Amaral (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Juan Manuel Lacalle (Universidad de Buenos Aires), Antonio Huertas Morales (URJC, Madrid) et Richard Utz (Georgia Tech) – avec Vincent Ferré (Université Sorbonne Nouvelle, organisateur)

Twenty-five years after La trace médiévale et les écrivains d’aujourd’hui (2000), fifteen since the publication of Médiévalisme. Modernité du Moyen Age (2010) and Médiéval et militant. Penser le contemporain à travers le Moyen Âge ([2011], 2015), and a decade since Medievalism: Key Critical Terms (2014), this conference – following Les médiévistes face aux médiévalismes (2023) et le Dictionnaire du Moyen Age imaginaire (2022) - aims to map medievalism (the field relating to the scholarly and creative reception of the “Middle Ages”) in Europe and around the world.

In recent years, which subjects have been the focus of medievalist studies ? In which institutions (universities, research centers)? We will go back in time to the end of the 20th century – since the launch of the current ‘wave’ by Paul Zumthor (Parler du Moyen Âge, 1980) and Leslie Workman (Studies in Medievalism, 1979-), to distinguish diverse phases, which vary from one country to another, and sometimes within the same geographical area.

The conference will be held at the Sorbonne Nouvelle University on 12-14 November 2026, with the support of the Institut Universitaire de France.

Proposals (in English, Spanish and French) should be sent by 15 February 2026 to medievalismemedievalism@proton.me . They will be reviewed by a scientific committee composed of Justine Breton (U. de Lorraine), Clínio Oliveira de Amaral (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Juan Manuel Lacalle (Universidad de Buenos Aires), Antonio Huertas Morales (URJC, Madrid) et Richard Utz (Georgia Tech) – with Vincent Ferré (Sorbonne Nouvelle University)

Veinticinco años después de La trace médiévale et les écrivains d’aujourd’hui (2000), quince desde la publicación de Médiévalisme. Modernité du Moyen Age (2010) y Médiéval et militant. Penser le contemporain à travers le Moyen Âge ([2011], 2015), una década después de Medievalism: Key Critical Terms (2014), y tras la reciente publicación de Les médiévistes face aux médiévalismes (2023) y el Dictionnaire du Moyen Age imaginaire (2022), este coloquio se propone trazar una cartografía europea y mundial del medievalismo, el ámbito relativo a la recepción erudita y creativa de la «Edad Media».

¿En qué instituciones y sobre qué objetos se centran los estudios medievalistas, quiénes son sus protagonistas y en qué disciplinas? Partiendo de los últimos años, se tratará de remontarse en el tiempo hasta finales del siglo XX, con el lanzamiento de la «ola» actual, conjuntamente por Paul Zumthor (Parler du Moyen Âge, 1980) y Leslie Workman (Studies in Medievalism, 1979-), con el fin de distinguir diversas fases, variables de un país a otro, a veces incluso dentro de una misma zona geográfica.

Las propuestas de comunicaciones darán prioridad a las síntesis frente a los estudios de casos, aunque estos últimos no quedan excluidos, sobre todo si tienen un valor ejemplar.

El coloquio se celebrará en la Sorbona Nueva los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2026, con el apoyo de Institut Universitaire de France.

Las propuestas (en inglés, español y francés) deben enviarse antes del 15 de febrero : medievalismemedievalism@proton.me . Serán revisados por un comité científico compuesto por Justine Breton (U. de Lorraine), Clínio Oliveira de Amaral (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), Juan Manuel Lacalle (Universidad de Buenos Aires), Antonio Huertas Morales (URJC, Madrid) et Richard Utz (Georgia Tech) – con Vincent Ferré (Sorbonne Nouvelle)

