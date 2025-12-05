30e édition du Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL, Montréal)

Appel à proposition pour la 30e édition du Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (Université de Montréal)

Le Colloque interuniversitaire étudiant de littérature (CIEL) est dédié aux étudiant·e·s inscrit·e·s à la maîtrise ou au doctorat d’un département d’études littéraires d’une université québécoise. Le CIEL accueille autant les propositions d’étudiant·e·s inscrite·s dans un cursus de recherche que de recherche-création, et représente pour toutes et tous, depuis plusieurs décennies maintenant, une occasion privilégiée de présenter les résultats de leurs travaux et de leurs recherches. Dans l’esprit de ce colloque, les nouveaux et nouvelles étudiant·e·s aux cycles supérieurs sont chaudement encouragé·e·s à profiter de cet événement pour réaliser une première expérience de communication universitaire.

Le Département des littératures de l’Université de Montréal, oeuvrant de concert avec le Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal et le Département des littératures de langue française de l’Université McGill, a l’honneur d’organiser la trentième édition de ce colloque.