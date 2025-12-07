Jeanyves Guérin, Théâtre d'hier, théâtre d'aujourd'hui

L’histoire du théâtre, qu’on considère celui-ci comme un genre littéraire ou comme un art du spectacle, comporte des jachères. Cet ouvrage se propose d’en défricher quelques-unes. La scène n’a pas connu de révolution. Un jeu de chaises musicales constitue hier et aujourd’hui le canon édité et le répertoire joué. Les genres et les auteurs y ont leurs gagnants et leurs perdants. L’Occupation a affaibli la position du théâtre commercial. La féerie a pu renaitre. Avec Feydeau, le vaudeville a rejoint l’avant-garde. En sens inverse, les pièces de Montherlant, après avoir triomphé, ont sombré. Les meilleurs critiques ont longtemps été non seulement des baromètres axiologiques mais aussi des ferments de rénovation. Zola et Gouhier ont ainsi contribué à rendre hégémonique le théâtre d’art.

Jeanyves Guérin est professeur émérite de littérature française à l’Université Sorbonne Nouvelle. Ses recherches portent sur le théâtre en France et sur la littérature engagée du vingtième siècle. Il a été le maître d’oeuvre de plusieurs dictionnaires qui, comme la plupart de ses ouvrages, ont été publiés aux éditions Honoré Champion.

