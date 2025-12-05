Gilles Schlesser, Les Flâneries littéraires de Paris

Quel amateur de littérature n’a jamais rêvé d’arpenter le pavé parisien en compagnie des écrivains, en les écoutant raconter leur ville à la manière de guides idéaux ?

C’est ce que nous propose Gilles Schlesser : baguenauder, déambuler, boulevarder, flânocher, folâtrer, paresser, rôder, s’égarer, se balader dans les rues de la capitale, au fil des meilleures pages que lui ont réservées les auteurs, les illustres comme les moins connus, qu’ils en aient été les visiteurs d’un jour ou qu’ils en fussent des promeneurs impénitents.

De telles flâneries nous entraînent à travers les siècles, les œuvres et les genres : de Balzac à Queneau, de Diderot à Sagan, nous allons d’anecdotes en extraits savoureux avec pour unique boussole le plaisir. Et Paris, ville-monde, longtemps centre des arts et des lettres, capitale des exils littéraires, se redécouvre comme on ne l’a jamais lue.

Préface de Thomas Schlesser.